Эйнштейна раскритиковали из-за его самой популярной теории

 
Ексклюзивы
1/5
Когда подешевеет доллар
Когда подешевеет доллар
Просмотров: 4473
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 612
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
1 Просмотров: 3168
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
1 Просмотров: 2484
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Просмотров: 2214
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Просмотров: 999
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Просмотров: 1476
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Просмотров: 1242
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1935
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 1665
Фото
Все фото
5
6
8
7
6
Толпы людей в парках разгоняет робот-пес
Толпы людей в парках разгоняет робот-пес
Apple представила новый MacBook
Apple представила новый MacBook
Видеоигра Assassin&#039;s Creed Valhalla расскажет о викингах
Видеоигра Assassin's Creed Valhalla расскажет о викингах
&quot;Тайфуны&quot; вместо &quot;Градов&quot;: в Украине испытали новые реактивные снаряды
"Тайфуны" вместо "Градов": в Украине испытали новые реактивные снаряды
Маски для помощи больным коронавирусом печатают на 3D-принтере
Маски для помощи больным коронавирусом печатают на 3D-принтере
Видео
Все видео
В Украине успешно испытали радар для обнаружения дронов
В Украине успешно испытали радар для обнаружения дронов
Робособаки Boston Dynamics проверяют заболевших на коронавирус
Робособаки Boston Dynamics проверяют заболевших на коронавирус
Приложение "Дия": все, что нужно знать (инструкция)
Приложение "Дия": все, что нужно знать (инструкция)
Первое видео для YouTube сделали в зоопарке
Первое видео для YouTube сделали в зоопарке
Apple представила новый бюджетный iPhone
Apple представила новый бюджетный iPhone
Интервью
1/5
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 612
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
1 Просмотров: 3168
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
Просмотров: 1773
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
Просмотров: 1233
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 3825
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
08 мая 2020
Просмотров: 486
Вірус як шанс
Наприкінці Першої світової війни світ став жертвою нової катастрофи – "іспанського грипу". Він виявився ще більшим прокляттям, ніж сама війна. ...
воскресенье, 10 мая 2020 13:24

Эйнштейна раскритиковали из-за его самой популярной теории

  Комментировать
Эйнштейна раскритиковали из-за его самой популярной теории
Эйнштейн опубликовал теорию относительности. Фото: telegraf.com.ua

10 мая 1916 года Альберт Эйнштейн представил свою теорию относительности.

Она включила в себя комплекс из двух физических теорий: специальной теории относительности (СТО) и общей теории относительности (ОТО), известной также как теория гравитации Эйнштейна.

Над специальной теорией относительности Альберт Эйнштейн работал еще с начала 1900-х годов. В 1904 году "Анналы физики" получили от Альберта Эйнштейна ряд статей по статистической механике и молекулярной физике. Их опубликовали в 1905 году, открыв так называемый "Год чудес", когда четыре статьи Эйнштейна совершили революцию в теоретической физике и положили начало теории относительности. В ней Эйнштейн заменил рассмотрение частиц рассмотрением событий и перевернул представления о фотоэффекте и броуновском движении.

Основные постулаты СТВ Эйнштейна: во-первых, во всех инерциальных системах отсчета физические процессы происходят одинаково; во-вторых, скорость света в вакууме не зависит от движения источника или приемника и одинакова во всех направлениях.

На сегодня физическое сообщество считает, что эти работы заслуживали Нобелевскую премию, которая в конце концов досталась Эйнштейну только за работу с фотоэффекта. В то время специальную теорию относительности Эйнштейна раскритиковали. Так, ученые как Дж. Томпсон и Г. Лоренц еще долго выступали с критикой СТВ.

Общая теория относительности, которую опубликовали в 1915 году, расширила область применения постулатов специальной теории относительности на неинерциальные системы отсчета, включив в себя также теорию гравитации. Общая теория построена на принципе эквивалентности и рассматривает искажения в пространстве-времени. Теория открыла путь к построению теории Вселенной - космологии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Для школьников готовят новый учебный предмет

В этот день в 1981 году компания Xerox анонсировала выход первого массового компьютера STAR 8010, который получил мышку и графический интерфейс.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Эйнштейна раскритиковали из-за его самой популярной теории». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
мая

Эйнштейна раскритиковали из-за его самой популярной теории

Самое читаемое
Показали коллекцию сокровищ, которые прятал у себя электрик
Показали коллекцию сокровищ, которые прятал у себя электрик
 Просмотров: 17676
Мужу повезло: фитнес-модель вызывала восхищение и зависть сексуальными формами
Мужу повезло: фитнес-модель вызывала восхищение и зависть сексуальными формами
3
 Просмотров: 14976
&quot;Совкодрочерство и победобесие&quot; - российская школьница час стояла на гвоздях под военные песни
"Совкодрочерство и победобесие" - российская школьница час стояла на гвоздях под военные песни 5 Просмотров: 10080
Самая горячая девушка-арбитр в мире: фото сексуальной Каролины Бояр
Самая горячая девушка-арбитр в мире: фото сексуальной Каролины Бояр
11
 1 Просмотров: 9936
Венедиктова на 9 мая запостила сторонника оккупации Крыма и доверенное лица Путина
Венедиктова на 9 мая запостила сторонника оккупации Крыма и доверенное лица Путина 2 Просмотров: 6030
Наука+ИТ
Google создал креативный дудл ко Дню матери
Google создал креативный дудл ко Дню матери Просмотров: 171
Толпы людей в парках разгоняет робот-пес
Толпы людей в парках разгоняет робот-пес
5
 Просмотров: 1395
На небе заметили гидроплан, сконструированный украинцем
На небе заметили гидроплан, сконструированный украинцем
 Просмотров: 423
Apple обновила линейку MacBook Pro 13
Apple обновила линейку MacBook Pro 13 Просмотров: 117
Ученые получили новые впечатляющие фото Юпитера
Ученые получили новые впечатляющие фото Юпитера Просмотров: 531
Больше всего комментируют
5
"Совкодрочерство и победобесие" - российская школьница час стояла на гвоздях под военные песни
3
Зеленский ответил Грузии: Саакашвили - гражданин Украины
3
В Мелитополе пенсионер размахивал флагом СССР
2
Венедиктова на 9 мая запостила сторонника оккупации Крыма и доверенное лица Путина
2
Я стебусь из твоих ватных видео и детских стишков – украинский борец бросил вызов Усику
Голосов: 3628
Голосование Стоит ли с детьми учить уроки?
  • Ни в коем случае не надо
  • Всегда нужно
  • Надо до 5 класса
  • Нужно, если ребенок заработал плохую оценку
  • Нужно только проверять выполненное задание
  • Надо, если об этом будет умолять ребенок
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua