Одна из крупнейших в мире: компании по производству авто создали новую автогруппу

Слияние Fiat Chrysler и Peugeot началось еще в 2019 году. Фото: pixabay

Процесс объединения автопроизводителей Fiat Chrysler и Peugeot дошел до логического завершения.

Теперь компании составляют автогруппу Stellantis, которая является четвертой крупнейшей в мире, пишет Reuters.

Их соглашение слива оценивается в $ 52 млрд.

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Слияние Fiat Chrysler и Peugeot началось еще в 2019 году. Теперь новая автогруппа Stellantis будет иметь достаточно ресурсов, чтобы начать производство электрокаров и конкурировать с крупными игроками на рынке.

Акции Stellantis вышли на рынок 18 января, в Милане и Париже, а во вторник, 19 января, выйдут в Нью-Йорке. В ходе торгов в первый день акции компании стартовали на уровне 12,758 евро, в 12:00 по Киеву цена поднялась до 13,51 евро (+ 7,5%).

Компания хочет сократить годовые расходы на 5 млрд. евро, чтобы не закрывать часть производства. Согласно ожиданиям экспертов, после объединения компания сможет наладить показатели работы в Китае и нарастить объемы продаж, которие значительно отстают от объемов производства.

За 12 месяцев 2020 украинцы приобрели в автосалонах 85 тыс. авто на общую сумму 2,6 млрд долларов США. В тройку самых популярных автомобильных брендов вошли Renault, Toyota и Kia. Доля этих брендов в прошлом году составила 40%.