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четверг, 14 января 2021 22:01

Какие машины были самые популярные в Украине в 2020 году
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Renault Duster
Фото: Владимир Мукан
Renault Duster
Renault Logan
Renault Logan
Toyota RAV4

За 12 месяцев 2020 украинцы приобрели в автосалонах 85 тыс. авто на общую сумму 2,6 млрд долларов США.

В тройку самых популярных автомобильных брендов вошли Renault, Toyota и Kia. Доля этих брендов в прошлом году составила 40%, – говорится в рейтинге сайта по продаже автомобилей RST.ua.

Автор: rst.ua
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Самые популярные модели года в Украине среди новых машин

Чаще всего украинцы покупали кроссоверы: за 12 месяцев зарегистрировали почти 62 тыс. авто такого типа, а их доля превысила 70%. В рейтинге моделей первые 3 места по количеству зарегистрированных авто получили именно кроссоверы: Toyota RAV4, Renault Duster и Kia Sportage.

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В 2020 году регистрировали и автомобили премиум-сегмента. За год украинцы приобрели по 240 машин Mercedes-Benz G-Class и Range Rover Land Rover. В прошлом году также регистрировали Porsche Panamera (50 авто) Bentley Continental GT (15 авто) Rolls-Royce Cullinan (10 авто), Wraith (4 авто), Phantom (2 авто) Bentley Bentayga (10 авто) Lexus LS (7 авто); Aston Martin DBX (4 авто), DBS (1 авто) и BMW 8-Series Convertible (3 авто).

Автор: uzr.com.ua
  Toyota RAV4
Toyota RAV4

Доля автомобилей, оборудованных дизельными двигателями, составила 31%. Машины, которые имели стоимость более за 35 тыс. долларов США без учета стоимости дополнительного оборудования, составила в прошлом году 23%.

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Из-за карантина в Украине в апреле резко снизились продажи новых машин. Тогда автодилерам удалось реализовать лишь 3,7 тыс. новых автомобилей. Для сравнения, в декабре зарегистрировали 9,7 тыс. новых авто, что превышает 10% от общего количества продаж.

Наибольшее количество авто зарегистрировали в прошлом году в Киеве. В столице приобрели почти 34 тыс. новых автомобилей в 1 млрд долларов США, если не учитывать стоимость дополнительного оборудования. В ТОП-5 городов, где зарегистрировали больше всего новых авто, вошли Днепр, Харьков, Одесса и Львов.

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