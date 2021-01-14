Какие машины были самые популярные в Украине в 2020 году

Фото: Владимир Мукан

За 12 месяцев 2020 украинцы приобрели в автосалонах 85 тыс. авто на общую сумму 2,6 млрд долларов США.

В тройку самых популярных автомобильных брендов вошли Renault, Toyota и Kia. Доля этих брендов в прошлом году составила 40%, – говорится в рейтинге сайта по продаже автомобилей RST.ua.

Автор: rst.ua Самые популярные модели года в Украине среди новых машин

Чаще всего украинцы покупали кроссоверы: за 12 месяцев зарегистрировали почти 62 тыс. авто такого типа, а их доля превысила 70%. В рейтинге моделей первые 3 места по количеству зарегистрированных авто получили именно кроссоверы: Toyota RAV4, Renault Duster и Kia Sportage.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какие машины можно купить в Украине стоимостью до 39 тыс. грн?

В 2020 году регистрировали и автомобили премиум-сегмента. За год украинцы приобрели по 240 машин Mercedes-Benz G-Class и Range Rover Land Rover. В прошлом году также регистрировали Porsche Panamera (50 авто) Bentley Continental GT (15 авто) Rolls-Royce Cullinan (10 авто), Wraith (4 авто), Phantom (2 авто) Bentley Bentayga (10 авто) Lexus LS (7 авто); Aston Martin DBX (4 авто), DBS (1 авто) и BMW 8-Series Convertible (3 авто).

Автор: uzr.com.ua Toyota RAV4

Доля автомобилей, оборудованных дизельными двигателями, составила 31%. Машины, которые имели стоимость более за 35 тыс. долларов США без учета стоимости дополнительного оборудования, составила в прошлом году 23%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: К концу года украинцы бросились покупать новые кроссоверы - рейтинг самых популярных моделей

Из-за карантина в Украине в апреле резко снизились продажи новых машин. Тогда автодилерам удалось реализовать лишь 3,7 тыс. новых автомобилей. Для сравнения, в декабре зарегистрировали 9,7 тыс. новых авто, что превышает 10% от общего количества продаж. Наибольшее количество авто зарегистрировали в прошлом году в Киеве. В столице приобрели почти 34 тыс. новых автомобилей в 1 млрд долларов США, если не учитывать стоимость дополнительного оборудования. В ТОП-5 городов, где зарегистрировали больше всего новых авто, вошли Днепр, Харьков, Одесса и Львов.