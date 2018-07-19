Названы самые популярные среди мужчин марки автомобилей

Самый популярный автомобильный бренд среди мужчин - японская компания Subaru. 95,1% владельцев авто марки - мужского пола.

Список брендов составило агентство "Автостат". Опросили 180 тыс. мужчин-автовладельцев с 2015 по 2018 годы, пишет 24 канал.

На втором месте оказалась американская компания Jeep. Машинами марки владеют 94,6% мужчин. Третья в рейтинге японская марка Toyota - 94,4%.

Далее в рейтинге оказалась компания Infiniti (93,4%) и Honda (92,9%).

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В топ-10 попали УАЗ (92,4%), Lexus (92,2%), Mitsubishi (92%), Mercedes-Benz (91,4%) и Volvo (91,3%).

Самая популярная в июне модель автомобилей среди украинцев - KIA Sportage. Купили 251 машину южнокорейского бренда. Модель выпускают с 1992-го. Она была первым внедорожником KIA. Сейчас на рынке четвертое поколение KIA Sportage. Его представили на автосалоне во Франкфурте 2015 года.