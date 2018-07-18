Lego создала копию автомобиля Джеймса Бонда

Компания Lego создала набор автомобиля Aston Matin DB5. На таком в фильме ездил Джеймс Бонд.

Игра из кубиков стоит €146, пишет Іnfocar.

Фото: news.infocar.ua

Набор состоит из 1290 кубиков. Масштаб модели - 1:8. Длина игрушечного автомобиля 34 см. Высота - 10 см.

Компания выпустила спорткар в серии Lego Technic. Именно поэтому его относят к высокому уровню сложности.

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Игрушечный Aston Matin DB5 укомплектовали радаром, номерными знаками, двумя пулеметами и специальной защитой от пуль. Под капотом - копия шестицилиндрового двигателя.

Ранее компания Lego выпустила набор для сборки спорткара Bugatti Chiron. Автомобиль из кубиков стоит $ 349,99. Набор состоит из 3599 кубиков.