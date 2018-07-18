ВАЗ и Volkswagen: как рекламируют самые популярные среди украинцев автомобили с пробегом

С начала нынешнего года на OLX продали 112 тыс. автомобилей с пробегом.
Рекордсмен по продажам - марка ВАЗ. С января 2018 купили 25,6% этих автомобилей. На втором месте - немецкий Volkswagen - 8,5%. Третью строчку занимает также бренд из Германии Opel - 7,4%
В первую пятерку самых популярных моделей попали автомобили ВАЗ, Daewoo Lanos и бюджетные варианты Opel и Volkswagen.
Gazeta.ua подготовила подборку рекламы самых популярных автомобилей с пробегом среди украинцев.
ВАЗ 2101 - 4,2 %
ВАЗ 2105 - 3,7 %
Daewoo Lanos - 3,2 %
Opel Vectra - 2,8 %
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Volkswagen Golf - 2,5 %
С начала нынешнего года украинцы купили 40 тыс. новых автомобилей. На покупки потратили более $1 млрд. Самая популярная модель - кроссовер французской компании Renault - Duster. За шесть месяцев 2018 зарегистрировали 1450 таких авто.
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