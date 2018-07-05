Как разбивается самый любимый автомобиль украинцев

Самая популярная в прошлом месяце модель автомобилей среди украинцев KIA Sportage. В июне купили 251 машину южнокорейского бренда.

Модель выпускают с 1992-м. Она была первым внедорожником KIA. Сейчас на рынке четвертое поколение KIA Sportage. Его представили на автосалоне во Франкфурте 2015 года.

Автор: Kia - Autoua KIA Sportage была первым внедорожником KIA

На украинском рынке новый автомобиль KIA Sportage в самой дешевой комплектации стоит более 500 тыс. Грн.

Gazeta.ua подготовила подборку краш-тестов популярного автомобиля среди украинских покупателей.

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Украинцы купили 39,5 тыс. легковых автомобилей в январе-июне этого года. Это на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.