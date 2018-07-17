Показали обновленный Porsche Macan

Компания Porsche показала обновленный кроссовер Macan.

Информация о рестайлинге Macan пока не очень много, передает ММR.

Ожидается, что автомобилю слегка "подтянут" внешность, придадут новую панель приборов и мультимедийную систему с увеличенным дисплеем. Также в конструкции машины увеличится количество используемого алюминия.

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Кроме того, двигатели обновленного Macan станут мощнее. Предполагается, что отдача базового варианта возрастет с 252 до примерно 300 лошадиных сил, а в модификации S - с 340 до 360 сил. Вариант Turbo сделают мощнее на 40 сил. Дизельного двигателя и гибридной силовой установки в модели не будет.

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