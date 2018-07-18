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среда, 18 июля 2018 17:30

В сеть попали фото нового седана BMW

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Опубликовали шпионские фото нового седана BMW 7-й серии.

На фото четко видны переработки в передней части автомобиля, передает Motor1.com.

Немецкий автопроизводитель сменил дизайн передней решетки, в которой стали заметны больше вертикальные рейки. Кроме того, заметный новый бампер в спортивном стиле, изменен внешний вид передней оптики и задних фонарей.

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  В сеть попали шпионские фото новой BMW 7-й серии. Фото: motor1.com
В сеть попали шпионские фото новой BMW 7-й серии. Фото: motor1.com

Изменения могут быть и внутри салона, где может поменяться дизайн приборной панели. Модель получит обновленный цифровой приборный блок и новую информационно-развлекательную систему, передает mmr.net.ua.

Под капотом у новой "семерки" может появиться новый гибридный двигатель с большей электрической мощностью. Такая модель получит обозначение 745е, и должна заменить текущую гибридную 740е.

 

Компания Porsche показала обновленный кроссовер Macan. Ожидается, что автомобилю слегка "подтянут" внешность, придадут новую панель приборов и мультимедийную систему с увеличенным дисплеем. Также в конструкции машины увеличится количество используемого алюминия.

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