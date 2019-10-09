Маневры автомобилей и взрывы - На OldCarLand показали боевые действия 1940-х

Фото: Соломия Цура

Посетители крупнейшего технического фестиваля Украины, который проходил 4-6 октября в Киеве увидели около 800 раритетных транспортных средств, среди которых автомобили, мотоциклы, автобусы, военная техника и другие.

Во второй день фестиваля показали имитацию военных действий между участники Второй мировой войны - немецкой и советской сторонами и союзниками последних - англо-американскими войсками.

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"Мы продемонстрировали возможности техники в действии. Зрители привыкли видеть военные машины только на стендах и большинство не знает, как они работают и на что способны, - говорит организатор реконструкции и член киевского клуба "Красная звезда" Владислав Таранец. - посетители наблюдали за советскими автомобилями - грузовиками ЗИС-5 и ГАЗ-АА и броневиками БА-64 и БА-20, американским Dodge 3/4 и Willys, а также немецким Opel Blitz.

Во время шоу военные транспортные средства из трех стран одновременно ездили вокруг поляны, создавая имитацию взрывов и выстрелов со всех сторон.

"Все участники нашего действа - обычные люди, которые просто интересуются военной историей, - добавляет Таранец. - До этого мы часто воспроизводили боевые действия под Киевом. В таком формате делаем впервые. Вся техника - из собственных коллекций. Единую пушку предоставила киностудия "Довженко".

OldCarLand 2019 проходил в Государственном музее авиации на столичной ул. Медовая, 1. Организатор мероприятия - клуб технической классики OldCarServiсe.