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среда, 11 сентября 2019 17:54

1000 раритетов среди сотни самолетов: В Украине пройдет Old Car Land

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4-6 октября тысяча раритетных машин съедутся на крупнейший технический фестиваль в Украине Old Car Land.

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Мероприятие состоится в Государственном музее авиации на столичной ул. Медовая,1 в одиннадцатый раз. Организует его клуб технической классики OldCarServiсe.

Экспозиция фестиваля будет охватывать самую разнообразную технику, за последние 150 лет которую придумали люди. Посетители увидят велосипеды, мотоциклы, легковые автомобили, грузовики, автобусы, самолеты, вертолеты, беспилотники. Кроме того, приедет много военных машин времен Второй Мировой войны. Также будет экспозиция автомобилей, участвовавших в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

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Старейшим машинам-участникам - более 80 лет. Большинство из них сохранены в единственном экземпляре и имеют необычную историю. На Old Car Land представляют самые старые в Украине немецкие, французские, русские модели. С последних можно будет увидеть редкие версии "Волг", "Чаек", ЗИЛов. Ожидают фестивали и экспозицию американских машин. Среди них - Oldsmobile, Buick.Chevrolet и Cadillac.

Автор: Old Car Land
  Инфографика 11-ого Old Car Land
Инфографика 11-ого Old Car Land

Традиционно пройдут на западе взлеты популярных автоклубов, машин-янгтаймеров и любителей отдельных марок. Состоятся соревнования на детских педальных машинах и конкурс Элеганции, во время которого каждый член экипажа автомобиля должен одеться в одежду времен выпуска машины. Невероятным зрелищем станет дрифтове шоу и ралли на ретроавтомобилях.

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По всей территории фестиваля будут работать футкорты, детские зоны и будет множество локаций для селфи. Фестиваль будет работать ежедневно с 09.00 до 20.00. Стоимость билета - 150 грн. Для детей до 12 лет и участников боевых действий вход бесплатный.

Десятый юбилейный фестиваль Old Car Land прошел 9-12 мая 2019. В первый день фестиваля представители Книги рекордов Украины зафиксировали рекорд в номинации "Наибольшее количество ретроавтомобилей, собранных в одно время на одной локации". На открытии фестиваля на площадку успело съехаться 239 авто, все старшие 1987 выпуска.

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