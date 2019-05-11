В Киеве представили Bentley по цене дома с 7-ю спальнями

Продолжается крупнейший технический фестиваль Украины Old Car Land. Сотни раритетных и эксклюзивных транспортных средств собрались в Государственном музее авиации имени О.К. Антонова.
Множество транспорта демонстрирует Old Car Land: велосипеды, мопеды, легковые авто, грузовики, вертолеты, самолеты. Оригинальные заводские автомобили, модернизированные чудные мотоциклы, внедорожники. На выставке представлена широчайшая гамма техники, где каждый экземпляр может удивить своей историей, возможностью, видом. Среди таких Gazeta.ua нашла Bentley S2 1959 выпуска. Когда авто выпустили, его можно было купить по цене дома с семью спальнями, уверяет его нынешний владелец.
"Его первые хозяева - выходцы из Англии. Это подтверждает оригинальная табличка, вмонтированная в салоне, на которой высечены их имена. В Украине машина начала путешествие из Одессы, со временем попала ко мне. Авто требовало инвестиций. Хотя оно и люкс-класса, но аутентичность - главное. Поэтому денег на нее не жалел. На сегодня вложил в нее около 25 тысяч долларов ", - рассказывает владелец машины Борис Пудов.
Объем силового агрегата этого S2 - 6230 куб.см.. Машина оснащена трехступенчатой автоматической коробкой передач. Несмотря 1959 выпуска транспортного средства, авто имеет электрические стеклоподъемники и кондиционер в оригинальной заводской комплектации.
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Владелец Bentley рассказывает, что с 30-х годов ХХ века Bentley становится дочерней компанией Rolls-Royce. Поэтому - Бентли испытывает "корректуру" со стороны нового управляющего, и от этого S2 с классического Bentley остается эмблема, форма радиаторной решетки и двигатель.
"Ориентировочная рыночная стоимость этого авто на сегодня составляет около 150 тысяч долларов. Если реставрировать его к абсолютной аутентичности - на европейском рынке оно может стоить от 240 до 400 000 евро ", - рассказывает Борис Николаевич.
Десятый юбилейный фестиваль Old Car Land продлится до 12 мая. Все желающие могут посетить его ежедневно с 9 утра до 8 вечера по адресу: Киев, улица Медовая, 1.
В Киеве открылся юбилейный десятый фестиваль ретро-автомобилей Old Car Land. Посетителям покажут военную технику Второй мировой войны, выставку автобусов. В специальной зоне можно купить ретро-автомобиль.
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