В Киеве представили Bentley по цене дома с 7-ю спальнями

Фото: Богдан Пихачек

Продолжается крупнейший технический фестиваль Украины Old Car Land. Сотни раритетных и эксклюзивных транспортных средств собрались в Государственном музее авиации имени О.К. Антонова.

Множество транспорта демонстрирует Old Car Land: велосипеды, мопеды, легковые авто, грузовики, вертолеты, самолеты. Оригинальные заводские автомобили, модернизированные чудные мотоциклы, внедорожники. На выставке представлена ​​широчайшая гамма техники, где каждый экземпляр может удивить своей историей, возможностью, видом. Среди таких Gazeta.ua нашла Bentley S2 1959 выпуска. Когда авто выпустили, его можно было купить по цене дома с семью спальнями, уверяет его нынешний владелец.

"Его первые хозяева - выходцы из Англии. Это подтверждает оригинальная табличка, вмонтированная в салоне, на которой высечены их имена. В Украине машина начала путешествие из Одессы, со временем попала ко мне. Авто требовало инвестиций. Хотя оно и люкс-класса, но аутентичность - главное. Поэтому денег на нее не жалел. На сегодня вложил в нее около 25 тысяч долларов ", - рассказывает владелец машины Борис Пудов.

Объем силового агрегата этого S2 - 6230 куб.см.. Машина оснащена трехступенчатой ​​автоматической коробкой передач. Несмотря 1959 выпуска транспортного средства, авто имеет электрические стеклоподъемники и кондиционер в оригинальной заводской комплектации.

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Владелец Bentley рассказывает, что с 30-х годов ХХ века Bentley становится дочерней компанией Rolls-Royce. Поэтому - Бентли испытывает "корректуру" со стороны нового управляющего, и от этого S2 с классического Bentley остается эмблема, форма радиаторной решетки и двигатель.

"Ориентировочная рыночная стоимость этого авто на сегодня составляет около 150 тысяч долларов. Если реставрировать его к абсолютной аутентичности - на европейском рынке оно может стоить от 240 до 400 000 евро ", - рассказывает Борис Николаевич.

Десятый юбилейный фестиваль Old Car Land продлится до 12 мая. Все желающие могут посетить его ежедневно с 9 утра до 8 вечера по адресу: Киев, улица Медовая, 1.

В Киеве открылся юбилейный десятый фестиваль ретро-автомобилей Old Car Land. Посетителям покажут военную технику Второй мировой войны, выставку автобусов. В специальной зоне можно купить ретро-автомобиль.