Стартовал 11-й Old Car Land

Фото: Соломия Цура

Сегодня начался крупнейший технический фестиваль Украине Old Car Land. Он будет проходить до 6 октября в Государственном музее авиации на столичной ул. Медовая, 1. Организатор мероприятия - клуб технической классики OldCarServiсe.

Изюминкой фестиваля являются американские автомобили 50-70-х годов. Большинство из них - редкие не только на наших дорогах, но и на профильных автомобильных мероприятиях.

"Среди них - Cadillac Fleetwood в 1959 году, Cadillac DeVille 1966, Plymouth Cuda 1971 и другие, - говорит основатель Old Car Land Павел Лозовенко. - Отличным дополнением коллекции машин из США станут машины из клуба "АвтоАмерика" из Беларуси. Они уже выехали к нам".

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Самым старым машинам-участникам - более 80 лет, все - на ходу. Большинство из них отреставрированы с точностью до оригинала.

"В этом году фестиваль вышел на новый уровень, - говорит член оргкомитета и пиарщик Old Car Land Владимир Мукан, - За три дня на мероприятии покажем более 800 автомобилей. Велика "линейка" машин тридцатых годов. Уже сейчас представлено более 10 машин этого периода. Самые интересные - Ford T, который выпускали с 1908 по 1927 год, и Ford A, что делали с 1927 по 1931 год. А также кабриолет Skoda Popular Mercedes-Benz 170 с деревянным каркасом кузова ".

Впервые на наше мероприятие приехал самый мощный в истории кольцевой КрАЗ-5450 с танковым двигателем. Он принимал участие в международных соревнованиях, где представлял Украину.

"Первый фестиваль, который состоялся в 2014 году, был обычным слетом друзей. Сейчас он объединяет сотни ретроавтомобилистов и тысячи любителей такой красоты, - говорит Лозовенко. - Благодаря фестивалю люди узнают автомобильную историю, ведь у нас большая экспозиция машин, из которых начинался автопром. Наше мероприятие - это не только статическая выставка. Пятого октября пройдет ретрорали. Около 20 единиц транспортных средств проедут Киевом, где их смогут посмотреть все желающие совершенно бесплатно".

На фестивале можно не только увидеть ретроавтомобили, но и полностью погрузиться в историю. Этому будут способствовать реконструкции боев времен Второй мировой войны с применением техники, исторический матч регби 1940-х годов, интересная экспозиция от "Чернобыль тур" с устройствами и машинами, как те, что участвовали в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Неповторимым зрелищем станут показы коллекций одежды 1930-х, 50-х и 70 лет. А также - конкурс элеганции - когда владельцы ретроавтомобилей одеваются в выбранное эпохи выпуска своих автомобилей.

"По доступности нынешний фестиваль превосходит все предыдущие, - добавляет Мукан. - лицам, которые придут в ретро-стиле и заранее зарегистрировались на сайте вход в любой день мероприятия - бесплатный. Сейчас таких образов будет не менее 50 штук".

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Дети смогут принять участие в гонках на педальных машинах. Взрослые наблюдать за стартом ралли на ретроавтомобилях и профессиональным дрифтовим шоу. У каждого будет возможность вкусно поесть в ресторанных точках фестиваля и сделать множество снимков на фоне крупнейшей экспозиции самолетов и машин!

"Полтора года назад мы сумели получить реплику Benz Patent-Motorwagen - первый автомобиль в мире. Традицию демонстрировать уникальные машины в целом мы продолжаем и в этом году, - сообщает Мукан, - на Old Car Land пройдет презентация английского спортивного автомобиля Riley 1933 выпуска. Этой марки уже не существует, а в Украине это единственный экземпляр ".

Фестиваль будет работать ежедневно с 09.00 до 19:00. Стоимость билета - 150 грн. Для детей до 12 лет и участников боевых действий вход бесплатный.