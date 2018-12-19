Какая судьба ждет владельцев евроблях

Не все смогут растаможить бляхи. Фото: Ракурс

С начала действия законов №8487 и №8488, которые удешевили ввоз новых и подержанных автомобилей, растаможили 2,8 тыс. транспортных средств.

Активно машины растаможивают в Черновицкой - 677 автомобилей, Волынской областях - 604, в Киеве - 414 и в Ровенской области - 202. Владельцы евроблях пополнили бюджет на 187,1 млрд грн.

"Растаможку затормозило то, что не все имели право собственности на автомобиль. Поиски владельца и оформления необходимых документов замедлило процесс. Кроме того, проблемы возникли с определением таможенной стоимости авто. На таможне ее определяли по каталогам. Возникали ситуации, когда авто купили за 500 евро, а цена по каталогам была 2 или 2 тысячи евро. Эта цифра существенно отличалась от той, за которую купили, - говорит Gazeta.ua автоэксперт и директор компании "Автоконсалтинг" Олег Омельницкий. - На прошлой неделе Кабмин принял постановление. Теперь таможенники должны руководствоваться указанной стоимостью в документах, которые подает владелец авто. Решение этих проблем требовало времени, поэтому за месяц растаможили немного авто".

Пик растаможки придется на январь-февраль. Тогда еще будут действовать льготы в виде 25-процентной скидки.

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"Не все смогут растаможить автомобили. Кто-то не имеет на это средств. Кто-то не найдет владельца для оформления документов. Такие автомобилистов будут штрафовать. Поэтому многие авто сдадут на запчасти и металл", - говорит специалист.

В Украине легализовали автомобили на иностранном регистрации законопроектами №8487 и №8488. 25 ноября документы вошли в действие. Первый закон сделал дешевле растаможка применяемых иномарок. Закон №8488 предусматривает жесткий контроль за машинами на еврономерах.