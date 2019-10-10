Гигантские крылья и много хрома: на OldCarLand показали 3 невероятных Cadillac

Автор: Валерия Павлюк ТОП-3 Cadillac на OldCarLand 2019

6 различных моделей Cadillac привезли со всей Украины на самый большой технический фестиваль OldCarLand. Он проходил в Государственном музее авиации имени А.К. Антонова.

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Предлагаем 3 самых интересных машин фестиваля этой марки.

Победитель номинации "Приз зрительских симпатий" Cadillac DeVille 1966 года

Автор: Соломия Цура Cadillac DeVille 1966 года

Модель выпускали с 1965 по 1970 годы. Во внешнем виде преобладают грани и прямые линии. Машина имеет вертикальные "двухуровневые" фары. Благодаря этому удалось увеличить решетку радиатора и визуально расширить DeVille. Интерьер автомобиля украсили кожей. Комплектация включает кондиционер и набор электроприводов. В салон по заказу можно было установить стереофонический радиоприемник. Модель оснастили 7,5-литровым двигателем мощностью 500 л.с.

Автор: Соломия Цура Cadillac DeVille 1966 года

"Во время поездок машина движется очень плавно, ее легко покачивает, как будто она плывет. За это я ее нежно прозвал "Баржей", - говорит владелец автомобиля Борис Николаевич. - Из-за больших габаритов не рискую на ней выезжать на дороги общего пользования. Кроме этого, у нее длинный тормозной путь. Я второй владелец машины. До этого на ней довольно редко ездила одна дама из Калифорнии, США. Она привезла машину в Украину. На замену определенных деталей и реставрацию Cadillac я потратил полгода".

Автор: Валерия Павлюк Cadillac DeVille 1966 года

Cadillac Fleetwood 1959 года

Автор: Соломия Цура Cadillac Fleetwood 1959 года

Купить 5,7 м седан мог позволить себе далеко не каждый. Автомобиль стоил больше, чем Rolls-Royce. Машина выделялась благодаря своим плавникам. Она имеет хромированные детали и выразительно синюю с белыми вставками окраску. Двухдверную модель украсили мягкой кожей и полированным металлом. Также автомобиль имеет круиз-контроллер, радио и усилитель руля. Владельцам предлагали дополнительные опции, как пневмоподвеску или распылитель духов в салоне. Машина оборудована 6,4-литровым двигателем мощностью 325 л.с. Он работает в паре с 4-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач. Максимальная скорость машины - 200 км/ч.

Автор: Соломия Цура Cadillac Fleetwood 1959 года

"Салон Cadillac Fleetwood был максимально оснащен на тот период, - говорит владелец транспортного средства Федор Костогрыз. - Внутри машину оборудовали пружинным диваном. Автомобиль имеет систему кондиционирования, датчик включения фар, электропривод стекол и форточек дверей. Машину завожу хотя бы раз в месяц, чтобы она не застаивалась".

Автор: Валерия Павлюк Cadillac Fleetwood 1959 года

Гран-при фестиваля Cadillac DeVille 1959 года

Автор: Соломия Цура Cadillac DeVille 1959 года

"Автомобиль двухдверный. Задняя часть этой модели - удлиненная. Купе украшено большим количеством хрома. Задние фонари напоминают своей формой большие шары, - говорит владелец транспортного средства Федор Костогрыз. - Для лучшего вида сзади машины вынесли запасное колесо. Его расположили посередине. Cadillac имеет большие габариты. В длину он достигает чуть меньше шести метров".

Автор: Соломия Цура Cadillac DeVille 1959 года

Автомобиль был одним из самых инновационных транспортных средств своего времени. Он имел кондиционер, круиз-контроль, радио, гидроусилитель руля, электроприводы сидений и боковых окон. Среди других моделей отличался большими задними плавниками. Машину оборудовали 6,4-литровым V8 мощностью 325 л.с. и 4-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач. Машина разгоняется до 200 км/ч.

Автор: Валерия Павлюк Cadillac DeVille 1959 года

Фестиваль OldCarLand проходил в Государственном музее авиации 6-8 октября. Организатор мероприятия - клуб технической классики OldCarServiсe.