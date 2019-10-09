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среда, 09 октября 2019 11:50

ТОП-5 машины 1920-40-х на OldCarLand
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Редкие автомобили 20-х и 30-х годов привезли 4-6 октября на технический фестиваль OldCarLand. Он проходил в Государственном музее авиации имени А.К. Антонова.

Предлагаем самые интересные автомобили, которым более 80 лет.

Победитель номинации "Самое редкое авто" Riley сентября 1933 года

Автор: Соломия Цура
  Riley 9 1933 года
Riley 9 1933 года

Классический родстер имеет длинный капот и V-образную решетку. В длину машина достигает более 3,5 м и 1,5 м она имеет в ширину. Автомобиль имеет полусферические камеры сгорания и два распределительных вала в головке блока цилиндров. Riley оборудован скромным двигателем объемом 1,087 л. Британский спортивный кабриолет предназначался для элиты того времени. Автомобиль единственный в Украине. Он принимал участие в гонках на трассе Монте-Карло. Максимальная скорость Riley - 80 км/ч.

Автор: Соломия Цура
  Riley 9 1933 года
Riley 9 1933 года

"Машина на ходу, но мы на ней не катаемся. Привозим только на выставки, - говорит руководитель харьковского технического клуба "Самоход" Александр Осетров. - Автомобиль не реставрировали. В его паспорте указаны все детали, из более 90 записей - всего четыре неоригинальные. Riley приобрели на аукционе в Англии. Практически все время машина находится на территории музея. Благодаря алюминиевому кузову автомобиль легкий и стремительный. Он получил 19-дюймовые спицевые колеса ".

Победитель номинации "Самое старое авто фестиваля" Ford T 1923 года

Автор: Соломия Цура
  Ford T 1923 года
Ford T 1923 года

Старейший автомобиль выставки является первой моделью, которую изготовили на конвейере. Это первый массовый легковик в мире. За время производства этой модели в течение 1908-1927 годов их выпустили более 15 млн единиц. Двухместное купе-кабриолет из Америки не имеет спидометра, вместо датчика температуры - термометр, который находится сверху на радиаторе, а ручку переключения скоростей заменяют три педали - вперед, назад и тормоз.

Ford T комплектовали 2,9-литровым бензиновым двигателем мощностью 22 л. с. и 2-ступенчатой ​​трансмиссией. Автомобиль не имел топливного насоса, поэтому вверх выезжал задним ходом - чтобы бензин мог попасть в карбюратор самотеком.

Автор: Соломия Цура
  Ford T 1923 года
Ford T 1923 года

"Машина оборудована ручным стартером и карбитнимы фонарями. В последние засыпали специальную химическую смесь, заливали воду и производился газ, который поджигали. Созданный огонь освещал дорогу через кристалл линзы, - объясняет руководитель харьковского технического клуба "Самоход" Александр Осетров. - Максимальная скорость машин - около 60 км/ч. Для багажа одну из подножек ограждали сеткой и уже туда склады вещи ".

Победитель номинации "Дебют легенды" Ford А

Автор: Соломия Цура
  Ford А
Ford А

Модель стала преемником Ford T. Машину выпускали с 1927 по 1931 годы. За это период изготовили 4,8 млн экземпляров. Модель стала основой для первого легкового советского автомобиля ГАЗ-А. Дизайн разрабатывал сын Генри Форда Эдсел. Ford А - первый в мире автомобиль с травмобезопасным лобовым стеклом. Машина достигала 4,2 м в длину, а покупателям предлагали более десятка различных кузовов. Ее оборудовали 3,3-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 40 л. с. и 3-ступенчатой ​​коробкой передач.

Автор: Соломия Цура
  Ford А
Ford А

"На пробке радиатора установлена ​​куропатка. Она означает, что этот сегмент автомобилей является люксовым, - говорит руководитель харьковского технического клуба "Самоход" Александр Осетров. - Автомобиль растаможили как культурную ценность, поэтому дорогой общего пользования она передвигаться не может. Через спицевые колеса машина должна ездить только по качественному покрытию. Однако движется она довольно плавно ".

Победитель номинации "Самый стильный экипаж" Skoda Popular 1939 года

Автор: Соломия Цура
  Skoda Popular 1939 года
Skoda Popular 1939 года

Самая массовая довоенная чешская модель. Автомобиль изготавливали с 1933 по 1946 года. Skoda Popular оборудовано 1,2-литровым двигателем мощностью 41 л. с. и трехступенчатой ​​механической коробкой передач. Расход топлива составляет около восьми литров на 100 км. Максимальная скорость седана - 120 км / ч.

Автор: Соломия Цура
  Skoda Popular 1939 года
Skoda Popular 1939 года

"Машину я приобрел в ужасном состоянии. Заменять пришлось практически все детали. Реконструкция продолжается уже восьмой год и продолжится в дальнейшем, - рассказывает владелец машины Владимир Резниченко. - Пытался покупать только оригинальные детали. Практически все заказывал на чешских сайтах, некоторые изготовляли на спец-заказ на заводах. Самостоятельно составил двигатель. Многие элементы создавали по фотографиям ".

Fiat-NSU 1100 Sport Cabriolet 1938 года

Автор: Соломия Цура
  Fiat-NSU 1100 Sport Cabriolet 1938 года
Fiat-NSU 1100 Sport Cabriolet 1938 года

В мире сохранилось три автомобиля в таком кузове. В Украине - это единственный экземпляр. Машина снималась в клипах групп "Скрябин" и Павла Зиброва. Модель называют народным автомобилем для активных водителей. Благодаря передней подвеске он имеет отличную управляемость.

Автор: Соломия Цура
  Fiat-NSU 1100 Sport Cabriolet 1938 года
Fiat-NSU 1100 Sport Cabriolet 1938 года

Длина машины 3,9 м. В ширину он достигает практически 1,5 м. Fiat-NSU 1100 Sport Cabriolet оборудован 1,1-литровым 37-сильным бензиновым двигателем на 37 л.с. Максимальная скорость транспортного средства - 115 км / ч. Он потребляет шесть л бензина на 100 км.

Фестиваль OldCarLand проходил на ул. Медовая, 1. Организатор мероприятия - клуб технической классики OldCarServiсe.

Автор: Соломия Цура
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