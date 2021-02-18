Электрокроссовер Mercedes-Benz EQC обзавелся новыми модификациями

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz представил новые модификации электрокроссовера EQC - 400 4Matic и спортивную версию AMG Line. Новинки обойдутся в €66 тыс.€73, 2 тыс. соответственно.

В Германии, благодаря государственной поддержке, покупатели смогут купить электрокары на €7,5 тыс. дешевле, сообщает пресс-служба производителя. Обе модификации оснастили двумя тяговыми электромоторами, суммарная мощность которых достигает 408 л. с. Питание для них обеспечивает батарея емкостью 80 кВтч. Запас хода составляет 420-460 км

Фото: media.daimler.com

Спорт-версия EQC 400 4Matic AMG Line получила черную радиаторную решетку Black Panel, глянцевые черные декоративные вставки, передний спойлер, черный диффузор с хромированными вставками, 19-дюймовые диски AMG и корпуса наружных зеркал в цвет кузова.

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 5,1 секунды, а максимальная скорость кроссовера ограничена электроникой на отметке в 180 км/час.

В салоне появились спортивный руль с отделкой кожей Nappa и перфорацией, кресла с развитой боковой поддержкой, отделанные комбинированной кожей и микрофиброй c прострочкой серого цвета, особое отделка приборной панели, педали с черными резиновыми вставками, коврики AMG тому подобное.

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Компания Mercedes представила новый компактный электрический кроссовер EQA 250 стоимостью €39 950. Заявленный запас хода авто составляет 486 км.