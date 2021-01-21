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четверг, 21 января 2021 14:15

Mercedes представил новый компактный электрокроссовер
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Компания Mercedes представила новый компактный электрический кроссовер EQA 250 стоимостью €39 950. Заявленный запас хода авто составляет 486 км.

Немецкий автопроизводитель построил электрокар на той же платформе, что и модель EQC, пишет Reuters.

Фото: Фото: Mercedes-Benz

1-й доступной моделью станет версия с 1 электромотором мощностью 140 кВт и аккумулятором емкостью 66,5 кВт/ч.

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 8,9 сек., максимальная скорость ограничена на отметке 160 км/час. Mercedes обещает выпустить двухмоторную версию мощностью 200 кВт, а также вариант с запасом хода до 500 км.

У европейских дилеров такой Mercedes появится весной текущего года.

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Porsche Taycan продают в Украине с марта. Это один из самых совершенных электромобилей в мире с возможностью быстро заряжаться. Модель предлагается в 3 версиях - 4S, Turbo, Turbo S. Они отличаются скоростью разгона, мощностью, запасом хода и другими особенностями.

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