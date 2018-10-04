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пятница, 05 октября 2018 16:05

"Брежневу не понравился яркий цвет и дизайн" - показали уникальный автомобиль генсека Компартии
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Фото: Елена Капник

На 9-й фестиваль OldCarLand, который выходными прошел на ВДНХ, привезли американское купе Bel Air 1955 выпуска. Автомобиль назвали в честь престижного района Лос-Анджелеса. Седан на празднике показал коллекционер ретротехники из Днепра Василий Панкратов.

Двухдверный Bel Air - одна из первых моделей, которая имеет авиадизайн. В декоре много хрома. В автомобиле редкий тип кузова - хардтоп. Он не имеет боковых стоек. В авто панорамные окна и широкий бампер. На нем - две круглые фары. Кроме того, две фары расположены на крыльях.

Модель 1955-го отличается небольшой решеткой радиатора. На капоте - хромированный реактивный самолет. Авто имеет двойные боковые молдинги и надпись Bel Air на задних крыльях. По бокам - хромированные линии. Салон без центральной стойки крыши кажется просторнее и светлее. Чехлы на сиденьях - темного бирюзового цвета.

На дверях - бежевые кожаные вставки. Панель приборов похожа на авиационную. Спидометр разместили за рулевым колесом. Он размечен в километрах в час. По центру панели - радиоприемник. Справа - часы и надпись Bel Air.

Автор: Елена Капник
  Панель приборов в Chevrolet Bel Air похожа на авиационную.
Панель приборов в Chevrolet Bel Air похожа на авиационную.

"В детстве видел, как на авто ездили по городу. В конце 90-х решил приобрести. Пять лет договаривался с хозяином. Автомобиль, по легенде, принадлежал генсеку Компартии СССР Леониду Брежневу подарил Никита Хрущев. Брежнев отдал Chevrolet дочери Галине, ему не нравился яркий цвет и дизайн. Авто в собственности семьи генсека попадало в аварию. на торпеде есть отпечатки ног пассажира переднего места. Говорят, на нем сидела его дочь. Треснувшее лобовое стекло тоже не меняли с тех пор", - рассказывает владелец Chevrolet Bel Air Василий Панкратов.

Под капотом - восьмицилиндровый двигатель Turbo-Fire. 4,3-литровый мотор выдавал 165 л.с. Работал с 2-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач. Максимальная скорость 170 км / ч. На 100 км расходует 20 л топлива.

Двухдверный Chevrolet Bel Air - массовая модель. Седан входит в "десятку" лучших американских автомобилей всех времен. За год выпуска продали 762 тыс. моделей. Всего в 1955-м компания продала более 2 млн экземпляров машин.

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"Bel Air - эпохальный автомобиль для американского автопрома. Он стал основоположником моды - машины стали широкие и красивые. Chevrolet с машин для пенсионеров и бедных превратилась в авто для молодежи. Благодаря спортивному дизайну и скорости модель стала молодежным американским Cadillac", - рассказывает владелец.

Chevrolet Bel Air "засветился" в популярной культуре. Одна из песен группы Old 97's называется Bel Air.

8-й технический фестиваль OldCarLand длился с 27 апреля по 2 мая в столичном Музее авиации. На праздник приехали более 1 тыс. старых автомобилей со всей Украины. Также пришли на праздник автолюбители из Польши, Беларуси, Литвы, Латвии и Эстонии.

Автор: Елена КАПНИК
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