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среда, 02 мая 2018 19:16

Море хрома и огромные крылья - на фестивале OldCarLand показали удивительный Cadillac De Ville
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Фото: Елена Капник

Уникальный Cadillac De Ville показали на самом большом техническом фестивале Украине OldCarLand. Он состоялся в выходные в Государственном музее авиации.

Cadillac De Ville - полноразмерный легковой автомобиль американской фирмы Cadillac. Его производили с 1959-го по 1993-й в Детройте. Такую версию Cadillac De Ville выпускали только в 1959-м. С конвейера сошли почти 22 тыс. авто. Cadillac на фестиваль привез Арно Аниер с эстонского города Тырва. Вместе с женой на автомобиле они преодолели 1,6 тыс. км.

В конце 1950-х в Америке была популярна космическая тема. В декоре авто много хрома. Оно не имеет поперечной стойки. В автомобиле большой кузов - почти 6 м в длину. У него большие острые задние плавники. На них расположены двойные шаровидные задние фонари. В машине широкая решетка радиатора. Сдвоенные передние фонари.

Автор: Елена Капник
 

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Для обивки салона использовали кожу и дорогой текстиль. Панель приборов - в ракетном стиле.

"Автомобиль выпустили в Америке, когда мне исполнилось 10 лет. Я увидел машину в одном из американских фильмов и влюбился в нее. Мне очень захотелось иметь такое авто. Моя детская мечта осуществилась в 2007-м. После долгих поисков купил Cadillac в американского фермера из штата Аризона. В таллинский порт машина прибыла контейнером. Путешествие длилось два месяца", - рассказывает Gazeta.ua владелец Cadillac De Ville Арно Аниер.

В автомобиле сохранился оригинальный номерной знак и техосмотр 2006 года.

Автор: Владимир Мукан
 

"Автомобиль достался мне в удовлетворительном состоянии. Первый год я ездил без всякого вмешательства на различные выставки. Но мне захотелось сделать его таким, какой он вышел из салона. В течение двух лет я его реставрировал - зимой занимался ремонтом, а летом на нем ездил. За первый год восстановил мотор, коробку городов. На второй год - разобрал кузов, заменил в салоне радио. Также покрасил кузов. Оригинальную краску заказал специально из Америки", - говорит Арно Аниер.

Автор: Елена Капник
 

Авто имеет 8-цилиндровый двигатель. Рабочий объем - 6,4 л. Мощность мотора - 325 л.с. Максимальная скорость 180 км/ч. Cadillac De Ville оснащен 4-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач. Имеет привод на задние колеса.

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Уже более 11 лет Арно вместе с женой Марет участвуют в различных выставках.

"В нашем гараже 22 авто. Это - американские и советские автомобили. Cadillac - наше любимое. Мы побывали на фестивалях в Эстонии, Литве, Латвии, Беларуси, Германии и России. Чтобы приехать на выставку в Красноярский край, преодолели на автомобиле почти три тысячи километров. В Украину приехали впервые", - рассказывает жена владельца Cadillac De Ville Марет Аниер.

8-й фестиваль ретроавтомобилей OldCarLand начался 27 апреля. Длился 5 дней на территории столичного Государственного музея авиации. В этом году на праздник приехали более 1 тыс. старых автомобилей со всей Украины. Также пришли на праздник автолюбители из Польши, Беларуси, Литвы, Латвии и Эстонии.

Автор: Елена КАПНИК
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