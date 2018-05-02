Показали самый быстрый грузовик ГАЗ в мире

Фото: Капник Елена

Уникальный ГАЗ-51 показали на большом техническом фестивале Украине OldCarLand. Грузовик привезли с Эстонии.

"Этот автомобиль - для спорта. Он переработан специально для участия в ралли. На нем выступает экипаж Каида Вылу и Эрика Вааса. Таких грузовых раллийных автомобилей мало. У нас в Эстонии таких пока пятнадцать. Кажется, два в Финляндии и четыре в Латвии", - рассказывает Gazeta.ua механик Айварис Стразев.

Автомобиль 1971 года выпуска переделали. Над созданием одного авто команда техников работает почти год.

Автор: Капник Елена

Для снижения массы, капот и крылья в ГАЗ-51 него изменили из металлических на карбоновые. На крыше и позади кабины установили дуги безопасности. Они защищают водителя и штурмана, когда авто переворачивается во время соревнований.

Салон оснастили специальными гоночными ковшеобразными сиденьями. Установили руль, который снимается, и оборудования для гонок.

"На грузовик установили карбюратор от "Чайки". Двигатель - V-8 от ГАЗ-53. Передние тормоза от американского Ford ", - говорит гонщик, автолюбитель из Прибалтики Дзинтарс Каулакалнс.

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Максимальная скорость автомобиля около 205 км / ч. До "сотни" разгоняется за 4,5 с.

Грузовики ездят на 98-м бензине. На 100 км дороги тратят 30-40 л горючего.

8-й фестиваль ретроавтомобилей OldCarLand начался 27 апреля. Длился 5 дней на территории столичного Государственного музея авиации. В этом году на праздник приехали более 1 тыс. старых автомобилей со всей Украины.