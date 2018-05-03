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Автомобиль Уолта Диснея, советская &quot;Полуторка&quot; и немецкий гусеничный тягач - какие они старые авто фестиваля OldCarLand
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четверг, 03 мая 2018 21:32

Автомобиль Уолта Диснея, советская "Полуторка" и немецкий гусеничный тягач - какие они старые авто фестиваля OldCarLand
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Opel Super 6
Фото: Елена Капник
Opel Super 6
Opel Super 6
Sonderkraftfahrzeug-11 Skoda
Sonderkraftfahrzeug-11 Skoda

Выдными прошел крупнейший технический фестиваль Украины OldCarLand. Под открытым небом представили тысячи единиц различной техники.

Легковые автомобили, грузовики, мотоциклы и велосипеды выставили под открытым небом среди боевых и гражданских самолетов. Представленные экспонаты привезли из разных регионов Украины, Беларуси, Эстонии, Латвии, Литвы и Польши.

Самый старый автомобиль нынешнего фестиваля - Mercedes-Benz 170. Он сошел с конвейера в 1936-м. Это было наиболее продаваемое авто бренда в довоенное время. Mercedes, как трофей, после Второй мировой ввезли в Советский Союз.

Автор: Владимир Мукан
  Mercedes-Benz 170
Mercedes-Benz 170

Автомобиль имеет деревянный каркас. У него широкая решетка радиатора и большие круглые передние фары. Позади автомобиля прикреплено запасное колесо. Передние двери открываются против движения. Задние - за движением.

Автор: Елена Капник
  Mercedes-Benz 170
Mercedes-Benz 170

У машины задний привод. Модель имеет 1,7-литровый двигатель. Мощность мотора 38 л.с. Он работает в паре с 4-ступенчатой ​​механической коробкой передач. Максимальная скорость - 108 км / ч. Модель потребляет 11 л топлива на 100 км.

На год меньше автомобиль - двухдверный Opel Super 6. Его впервые в 1937-м представили на 27 Международной автомобильной выставке в Берлине. Модель выпускали маленькими сериями с октября 36-го по апрель 38-го. Авто стало трофеем советского офицера за освобождение Киева в 1943 году.

Автор: Елена Капник
  Opel Super 6
Opel Super 6

Opel чуть более 4,3 м в длину. Автомобиль имеет большую решетку радиатора. Над ней - эмблема бренда. Назва модели выгравирована на решетке. В авто массивные крылья. На них установлены большие фары. Сзади - выпуклый багажник. Прикреплено запасное колесо.

Автор: Елена Капник
  Opel Super 6
Opel Super 6

Opel Super 6 - рамный автомобиль. Его оснастили 2-литровым двигателем. Он работает с 3-ступенчатой ​​механической коробкой передач. Мощность мотора 55 л.с. Максимальная скорость 117 км / ч. На 100 км авто использует 12,2 л бензина.

Самое старое советское авто на фестивале OldCarLand - грузовик ГАЗ-АА 1937 года выпуска. Ее называли "Полуторка".

Прототипом советской машины стала американская Ford-АА. ГАЗ-АА выпускали с 32-го по 38-й год на Горьковском автозаводе. За это время с с конвейера сошел почти 1 млн грузовиков. Это был самый массовый автомобиль в начале Второй мировой войны.

Автор: Владимир Мукан
  ГАЗ-АА
ГАЗ-АА

Сначала кабину авто делали из дерева и прессованного картона. С 34-го изготавливали металлическую кабину с дермантиновой крышей. Грузовик имеет широкие крылья. Они переходят в подножки двери.

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Основа автомобиля - рама. Подвеской служат рессоры. Они обеспечивают грузоподъемность в 1,5 тонны.

Автор: Владимир Мукан
  ГАЗ-АА
ГАЗ-АА

Под капотом - четырехцилиндровый двигатель. Он работает с 4-ступенчатой ​​механической коробкой передач. Мощность двигателя - 42 л.с. Максимальная скорость - 70 км / ч.

Одно из старейших авто фестиваля - DeSoto S 6 1939 выпуска. Эту марку разработала американская компания Chrysler с 1928-го по 1961-й. Такое же авто принадлежало семье мультипликатора Уолта Диснея. Ему подарили авто за то, что он нарисовал хорошую рекламу для этой марки автомобилей.

Автор: Елена Капник
  DeSoto S 6
DeSoto S 6

В авто - короткая колесная база. Машина имеет большие квадратные фары. Они встроены в передние крылья. Широкая решетка радиатора имеет горизонтальные хромированные стержни. Капот состоит из двух частей.

Салон рассчитан на 6 пассажиров. Интерьер отделан велюром, ковролином. Есть деревянные детали.

Автор: Елена Капник
  DeSoto S 6
DeSoto S 6

Авто имеет шестицилинтровий двигатель. Его объем - 4 л. Мощность мотора - 96 л.с. он работает в паре с 3-ступенчатой ​​механической коробкой передач.

Изюминка фестиваля немецкий полугусеничный артиллерийский тягач Sonderkraftfahrzeug-11 Skoda 1942 выпуска. В Украине такой транспорт один. Еще четыре в странах ЕС.

Тягач разработала фирма "Ганза-Ллойд-Голиаф" в 1933-м. Производство начали в 1938-м. Оно продолжалось до окончания Второй мировой войны. Sd.Kfz. 11 мог перевозить 8 солдат, нагрузку в 1,5 тыс. кг и буксировать прицеп до 3 тыс. кг.

Автор: Елена Капник
  Sonderkraftfahrzeug-11 Skoda
Sonderkraftfahrzeug-11 Skoda

Длина авто 5,5 м. Высота - 2,1 м. Тягач построен по компоновочной схеме с передним расположением двигателя и полугусеничной ходовой частью. Кузов открытый и небронированный. Он крепится на раме шасси. Кузов можно накрыть брезентовым тентом.

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Мотор имел 6 цилиндров. Его объем - 4,1 л. Авто имеет четырехскоростную планетарную коробку передач "Ганомаг" U50. Это обеспечивало движение машины вперед на четырех скоростях и задний ход. Для движения по пересеченной местности включалась специальная передача.

Автор: Елена Капник
  Sonderkraftfahrzeug-11 Skoda
Sonderkraftfahrzeug-11 Skoda

Двигатель развивал 100 л.с. Максимальная скорость была 52,5 км / ч.

8-й фестиваль ретроавтомобилей OldCarLand начался 27 апреля. Длился 5 дней на территории столичного Государственного музея авиации. В этом году на праздник приехали более 1 тыс. Старых автомобилей со всей Украины. Также пришли на праздник автолюбители из Польши, Беларуси, Литвы, Латвии и Эстонии.

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