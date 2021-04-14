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среда, 14 апреля 2021 17:24

Bentley превратила одну из моделей в кабриолет
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Bentley превратила одну из своих моделей в кабриолет
Фото: Bentley
Bentley превратила одну из своих моделей в кабриолет
Bentley превратила одну из своих моделей в кабриолет
Bentley превратила одну из своих моделей в кабриолет
Bentley превратила одну из своих моделей в кабриолет

Компания Bentley Motors презентовала новую флагманскую версию Grand Tourer с открытым верхом - Continental GT Speed ​​Convertible.

Модель оснастили усовершенствованной технологии шасси, информирует пресс-служба Bentley.

Кабриолет получил крышу "Z-fold", который доступен в 7 различных цветах. Ее можно развернуть или сложить всего за 19 с.

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Авто получило усовершенствованную версию шестилитрового двигателя W12 TSI, который выдает 659 л. с. Continental GT Speed ​​Convertible разгоняется до 100 км/ч за 3,7 с. и имеет максимальную скорость 335 км/ч.

Кабриолет имеет уникальные 22-дюймовые колесные диски Speed. На выбор также доступны 3 цвета отделки авто.

Китайская компания Geely показала компактный кроссовер Icon. Автомобиль вышел на рынок в начале 2020 года. Производитель выпустил обновленную версию модели.

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