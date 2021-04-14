Разгон до "сотни" за 2,9 с.- на продажу выставили редкий суперкар

Фото: Auto Rıa

На продажу выставили McLaren 720S Spider 2020 выпуска с пробегом в 4 тыс. км. Авто хотят продать за $370 тыс., примерно 10 млн 370 тыс. грн.

По словам владельца, суперкар имеет хорошее состояние и весь обтянут защитной пленкой, сообщает Auto Ria.

"У машины один владелец, ее покупали новым. Полностью в защитной пленке. Крайне редкий суперкар 2020 года с пробегом 4 тыс. км. Имеет официальную европейскую гарантию. Максимальная комплектация, один из самых быстрых серийных суперкаров", - отметили в объявлении.

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Ускорение:

0 - 100 км/ч. - 2,9 с;

0 - 150 км/ч. - 4,7 с;

0 - 200 км/ч. - 7,6 с;

0 - 250 км/ч. - 13,9 с;

0 - 300 км/ч. - 19,7 с;

100-200 км/ч. - 4,6 с.

Максимальная скорость авто составляет 348 км/ч.

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