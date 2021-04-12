Впервые Skoda Octavia получила версию Sportline

Фото: Skoda

Чешский автопроизводитель Skoda добавил новый вариант модели Octavia. Теперь он предлагает 4-е поколение своего бестселлера в новой динамической версии Sportline.

Sportline Skoda Octavia оснащен черными легкосплавными колесами диаметром от 17 до 19 дюймов. Экстерьер новой модели определенный черными элементами, которые можно встретить в других сериях авто Skoda, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Выполнение Sportline доступно для Octavia с бензиновыми, дизельными и газовыми двигателями, а также гибридной силовой установкой. Отдача агрегатов варьируется от 115 до 204 л. с. Топовые версии имеют полный привод.

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В салоне появился трехспицевый руль, педали с металлическими накладками и спортивные передние кресла с интегрированными подголовниками и обивкой ThermoFlux.

За доплату автомобиль можно оснастить превентивными системами безопасности, центральными подушками безопасности между передними сиденьями и адаптивными амортизаторами DCC.

Skoda Octavia - автомобиль размерного класса C. Его производит чешская компания Skoda Auto. Название современной модели позаимствовали у предшественника. Авто выпускают с кузовами лифтбек и универсал, с передним поперечным расположением бензиновых или дизельных двигателей. На данный момент Octavia является самой популярной моделью Skoda за всю историю.