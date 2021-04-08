Стильный и компактный: показали кроссовер Geely Icon

Фото: Geely

Китайская компания Geely показала компактный кроссовер Icon. Автомобиль вышел на рынок в начале 2020 года.

Производитель выпустил обновленную версию модели, сообщает Autotimes News.

Также представили лимитированную модификацию кроссовера Spring Limited Edition. Отличить ее можно по ярко-оранжевому акценту на дверях, бампере, порогах и колесных дисках.

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В аналогичной стилистике выполнен и салон Geely Icon. Кроме оранжевых элементов, в нем изменили материалы отделки, добавили в оснащение усовершенствованную мультимедийную систему с функцией голосового управления. Характеристики остались неизменными.

Кроссовер Geely создали на основе платформы BMA от Volvo. В движение его приводит 1,5-литровый турбодвигатель на 177 лошадиных сил, который связан с 7-ступенчатой ​​роботизированной коробкой с двойным сцеплением и передним приводом. Длина Geely Icon составляет 4350 мм при колесной базе в 2640 мм.

На китайском рынке Geely Icon стоит от $20 тыс., примерно 556 тыс. грн.

В Украине на продажу выставили ретро-автомобиль Ford Model 48 1935 года выпуска. За него хотят получить $60 тыс., это примерно 1 млн 662 тыс. грн.