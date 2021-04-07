 
Ексклюзивы
1/5
Елеторальна поддержка снижается, Зеленский решил действовать простым способом
Елеторальна поддержка снижается, Зеленский решил действовать простым способом
Просмотров: 0
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
4 Просмотров: 810
В Киеве умирают 85% больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ
В Киеве умирают 85% больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ
Просмотров: 1656
Просвещенец или псевдоученый - эксперт о плагиате в работах Шкарлета
Просвещенец или псевдоученый - эксперт о плагиате в работах Шкарлета
Просмотров: 180
Надо спешить с приватизацией. Есть шанс получить хорошую цену – экономист
Надо спешить с приватизацией. Есть шанс получить хорошую цену – экономист
1 Просмотров: 279
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
Просмотров: 837
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Просмотров: 2179
Коронавирус, шоколадный заяц и ноутбук среди коз: фото уходящей недели
Коронавирус, шоколадный заяц и ноутбук среди коз: фото уходящей недели
Просмотров: 1242
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1728
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Просмотров: 594
Фото
Все фото
5
5
10
4
3
&quot;Гангстерский&quot; автомобиль хотят продать за 1 млн 662 тыс. грн
"Гангстерский" автомобиль хотят продать за 1 млн 662 тыс. грн
Разгон до &quot;сотни&quot; за 6,3 с. - Toyota представила новый спорткар
Разгон до "сотни" за 6,3 с. - Toyota представила новый спорткар
Голливудский актер отдал за рестомод более 22 млн грн
Голливудский актер отдал за рестомод более 22 млн грн
Как будет выглядеть пикап Hyundai Santa Cruz: первые фотографии
Как будет выглядеть пикап Hyundai Santa Cruz: первые фотографии
Toyota создала внедорожник для транспортировки Covid-вакцин
Toyota создала внедорожник для транспортировки Covid-вакцин
Видео
Все видео
Львов отказывается покупать 100 автобусов МАЗ
Львов отказывается покупать 100 автобусов МАЗ
Дом на колесах - Xiaomi показала свой первый автомобиль
Дом на колесах - Xiaomi показала свой первый автомобиль
Создали шасси для новой радиолокационной станции ВСУ
Создали шасси для новой радиолокационной станции ВСУ
Разгон до первой "сотни" за 1,8 с - создают самый быстрый электрокар в мире
Разгон до первой "сотни" за 1,8 с - создают самый быстрый электрокар в мире
Tesla не могли отсоединить от зарядного устройства 15 ч.
Tesla не могли отсоединить от зарядного устройства 15 ч.
Интервью
1/5
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Просмотров: 189
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Просмотров: 216
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1728
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Просмотров: 270
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Просмотров: 1260
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
06 апреля 2021
Просмотров: 135
Приклад для наших тренерів
Головною чеснотою футболіста є вміння відкритися для передачі партнера. Без цього не допоможуть ані техніка роботи з м'ячем, майстри якої виступають ...
среда, 07 апреля 2021 09:54

"Гангстерский" автомобиль хотят продать за 1 млн 662 тыс. грн
5

  Комментировать

"Гангстерский" автомобиль хотят продать за 1 млн 662 тыс. грн
Фото: AutoRia
"Гангстерский" автомобиль хотят продать за 1 млн 662 тыс. грн
"Гангстерский" автомобиль хотят продать за 1 млн 662 тыс. грн
"Гангстерский" автомобиль хотят продать за 1 млн 662 тыс. грн
"Гангстерский" автомобиль хотят продать за 1 млн 662 тыс. грн

В Украине на продажу выставили ретро-автомобиль Ford Model 48 1935 года выпуска. За него хотят получить $60 тыс., это примерно 1 млн 662 тыс. грн.

Главная проблема конкретного экземпляра - неродной двигатель. Именно поэтому автомобиль не имеет настоящей исторической ценности. Однако он сохранил оригинальную внешность и салон, сообщает Auto 24.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как будет выглядеть пикап Hyundai Santa Cruz: первые фотографии

"Уникальная ретро-машина. На ходу. Состояние идеальное. Модель, на которой передвигались американские мафиози. Модель выпускали с 1935 до 1939 года. Отреставрирована. Используют для торжественных мероприятий, фотосессий, видеоклипов и съемок фильмов. Авто продают в связи с выездом хозяев за границу. Технический паспорт в наличии. Все запчасти оригинальные, кроме двигателя", - отметили в объявлении.

На аукционе Barrett-Jackson голливудский комедийный актер Кевин Харт приобрел рестомод Corvette. Его стоимость составляет $825 тыс. - примерно 22 млн 883 тыс. грн. Автомобиль создали на основе первого поколения модели Chevrolet Corvette в 1959 году.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Гангстерский" автомобиль хотят продать за 1 млн 662 тыс. грн». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
апреля

Синтезировали галлюциногенный наркотик

К несовершеннолетним позволили применять высшую меру наказания

Всемирный день здоровья: как поддерживать хорошую физическую форму во время пандемии

Террористы захватили Донецк

Бывшего президента приговорили к 25 годам за преступления против человечности

Затонул один из крупнейших линкоров своего времени

Самое читаемое
Идентифицировали украинок, которые снимались обнаженными в Дубае
Идентифицировали украинок, которые снимались обнаженными в Дубае
6
 Просмотров: 20448
Среди девушек, которые снимались обнаженными в Дубае, было 11 украинок
Среди девушек, которые снимались обнаженными в Дубае, было 11 украинок 5 Просмотров: 14571
Гороскоп на 6 апреля: астрологиня ошеломила прогнозом
Гороскоп на 6 апреля: астрологиня ошеломила прогнозом
 Просмотров: 8163
Преимущества материнства: Эмили Ратаковски продемонстрировала &quot;молочную&quot; грудь
Преимущества материнства: Эмили Ратаковски продемонстрировала "молочную" грудь
4
 Просмотров: 5805
Разграбленные квартиры и уже большие сорняки - как выглядела Припять в 1990-е
Разграбленные квартиры и уже большие сорняки - как выглядела Припять в 1990-е
24
 Просмотров: 5572
Авто
Автосалоны будут самостоятельно регистрировать новые транспортные средства
Автосалоны будут самостоятельно регистрировать новые транспортные средства
Локдаун пересадил киевлян на велосипеды: где дешевый прокат
Локдаун пересадил киевлян на велосипеды: где дешевый прокат Просмотров: 189
Львов отказывается покупать 100 автобусов МАЗ
Львов отказывается покупать 100 автобусов МАЗ
 Просмотров: 936
В Киеве на 2 недели ограничат движение одним из главных проспектов
В Киеве на 2 недели ограничат движение одним из главных проспектов Просмотров: 216
Дом на колесах - Xiaomi показала свой первый автомобиль
Дом на колесах - Xiaomi показала свой первый автомобиль
 Просмотров: 522
Больше всего комментируют
26
"Будет только хуже" - Кремль отреагировал на заявление Зеленского о членстве в НАТО
5
Среди девушек, которые снимались обнаженными в Дубае, было 11 украинок
4
НАТО - это единственный путь к завершению войны в Донбассе - Зеленский
4
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
3
Похищение судьи Чауса: при чем здесь Смирнов?
Голосов: 15987
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть