"Гангстерский" автомобиль хотят продать за 1 млн 662 тыс. грн

Фото: AutoRia

В Украине на продажу выставили ретро-автомобиль Ford Model 48 1935 года выпуска. За него хотят получить $60 тыс., это примерно 1 млн 662 тыс. грн.

Главная проблема конкретного экземпляра - неродной двигатель. Именно поэтому автомобиль не имеет настоящей исторической ценности. Однако он сохранил оригинальную внешность и салон, сообщает Auto 24.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как будет выглядеть пикап Hyundai Santa Cruz: первые фотографии

"Уникальная ретро-машина. На ходу. Состояние идеальное. Модель, на которой передвигались американские мафиози. Модель выпускали с 1935 до 1939 года. Отреставрирована. Используют для торжественных мероприятий, фотосессий, видеоклипов и съемок фильмов. Авто продают в связи с выездом хозяев за границу. Технический паспорт в наличии. Все запчасти оригинальные, кроме двигателя", - отметили в объявлении.

На аукционе Barrett-Jackson голливудский комедийный актер Кевин Харт приобрел рестомод Corvette. Его стоимость составляет $825 тыс. - примерно 22 млн 883 тыс. грн. Автомобиль создали на основе первого поколения модели Chevrolet Corvette в 1959 году.