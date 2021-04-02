Голливудский актер отдал за рестомод более 22 млн грн

Фото: barrett-jackson.com

На аукционе Barrett-Jackson голливудский комедийный актер Кевин Харт приобрел рестомод Corvette. Его стоимость составляет $825 тыс. - примерно 22 млн 883 тыс. грн.

Автомобиль создали на основе первого поколения модели Chevrolet Corvette в 1959 году, сообщает Barrett-Jackson.

Авто имеет 6,2-литровый двигатель GM LT1 V8. Он развивает мощность 460 л. с. и работает в паре с автоматической трансмиссией.

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Corvette получил новую независимую переднюю подвеску Art Morrison C7 с регулируемыми стойками Strange. От Corvette C7 модели досталась более эффективная тормозная система с 6-поршневыми суппортами спереди. Авто также получило новую рулевую систему с усилителем.

В салоне появилась музыкальная система JL Amplifier, Bluetooth, цифровые приборы Dakota Digital, а также светодиодная подсветка. На его одометре - 241 км.

Немецкий автопроизводитель решил раскрыть главный показатель нового электромобиля Mercedes-Benz EQS - запас хода. Это произошло накануне официальной премьеры.