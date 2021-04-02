 
Ексклюзивы
1/5
Скажут о языковом терроре - неважно. Мы должны быть жесткими в этом вопросе
Скажут о языковом терроре - неважно. Мы должны быть жесткими в этом вопросе
1 Просмотров: 288
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Просмотров: 153
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Просмотров: 495
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Просмотров: 1026
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Просмотров: 576
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
Просмотров: 513
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Просмотров: 297
Весна на подходе. Какая погода будет в апреле
Весна на подходе. Какая погода будет в апреле
Просмотров: 783
Украинцы едят импортную картошку
Украинцы едят импортную картошку
Просмотров: 567
Почему младших школьников надо переводить на дистанционное обучение - эксперт
Почему младших школьников надо переводить на дистанционное обучение - эксперт
Просмотров: 396
Фото
Все фото
10
4
3
7
7
Голливудский актер отдал за рестомод более 22 млн грн
Голливудский актер отдал за рестомод более 22 млн грн
Как будет выглядеть пикап Hyundai Santa Cruz: первые фотографии
Как будет выглядеть пикап Hyundai Santa Cruz: первые фотографии
Toyota создала внедорожник для транспортировки Covid-вакцин
Toyota создала внедорожник для транспортировки Covid-вакцин
На продажу выставили лимузин в виде самолета
На продажу выставили лимузин в виде самолета
Lamborghini Countach хотят продать за более 11 млн грн
Lamborghini Countach хотят продать за более 11 млн грн
Видео
Все видео
Создали шасси для новой радиолокационной станции ВСУ
Создали шасси для новой радиолокационной станции ВСУ
Разгон до первой "сотни" за 1,8 с - создают самый быстрый электрокар в мире
Разгон до первой "сотни" за 1,8 с - создают самый быстрый электрокар в мире
Tesla не могли отсоединить от зарядного устройства 15 ч.
Tesla не могли отсоединить от зарядного устройства 15 ч.
Смастерили гибрид авто из "Запорожца"
Смастерили гибрид авто из "Запорожца"
Как танковый полигон: показали худшую дорогу
Как танковый полигон: показали худшую дорогу
Интервью
1/5
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Просмотров: 909
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Просмотров: 729
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Просмотров: 279
Украинцы едят импортную картошку
Украинцы едят импортную картошку
Просмотров: 567
Гготовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Гготовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Просмотров: 252
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
01 апреля 2021
Просмотров: 234
Здоров, братику
Мені досі так ніхто не казав, хоч і було ж кому, бо нас на світі жило чимало, та й тепер ще трохи є. А от щоб "здоров, братику" — ні мені ...
пятница, 02 апреля 2021 10:25

Голливудский актер отдал за рестомод более 22 млн грн
10

  Комментировать

Голливудский актер отдал за рестомод более 22 млн грн
Фото: barrett-jackson.com
Голливудский актер отдал за рестомод более 22 млн грн
Голливудский актер отдал за рестомод более 22 млн грн
Голливудский актер отдал за рестомод более 22 млн грн
Голливудский актер отдал за рестомод более 22 млн грн

На аукционе Barrett-Jackson голливудский комедийный актер Кевин Харт приобрел рестомод Corvette. Его стоимость составляет $825 тыс. - примерно 22 млн 883 тыс. грн.

Автомобиль создали на основе первого поколения модели Chevrolet Corvette в 1959 году, сообщает Barrett-Jackson.

Авто имеет 6,2-литровый двигатель GM LT1 V8. Он развивает мощность 460 л. с. и работает в паре с автоматической трансмиссией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как будет выглядеть пикап Hyundai Santa Cruz: первые фотографии

Corvette получил новую независимую переднюю подвеску Art Morrison C7 с регулируемыми стойками Strange. От Corvette C7 модели досталась более эффективная тормозная система с 6-поршневыми суппортами спереди. Авто также получило новую рулевую систему с усилителем.

В салоне появилась музыкальная система JL Amplifier, Bluetooth, цифровые приборы Dakota Digital, а также светодиодная подсветка. На его одометре - 241 км.

Немецкий автопроизводитель решил раскрыть главный показатель нового электромобиля Mercedes-Benz EQS - запас хода. Это произошло накануне официальной премьеры.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Голливудский актер отдал за рестомод более 22 млн грн». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
апреля

В море вышел самый большой лайнер в мире

Иоанн Павел II был первым в истории Папой-славянином

Писателя выпустили из психиатрической больницы

Началась первая в мире эпидемия сибирской язвы

Аргентинские морские пехотинцы захватили Фолкленды

Люди с аутизмом очень одаренные. Ван Гог, Тесла и Андерсен доказали это всему миру

Самое читаемое
Многодетная мама поразила голыми фото
Многодетная мама поразила голыми фото
8
 Просмотров: 22412
Гороскоп на 1 апреля: такого прогноза не ожидал никто
Гороскоп на 1 апреля: такого прогноза не ожидал никто
 Просмотров: 10728
Веронику Гащак не довезли до больницы
Веронику Гащак не довезли до больницы Просмотров: 7119
Латвия стала автором самой громкой сенсации в Стамбуле
Латвия стала автором самой громкой сенсации в Стамбуле
 Просмотров: 4293
Дочь Синди Кроуфорд снялась топлесс в соблазнительной фотосессии
Дочь Синди Кроуфорд снялась топлесс в соблазнительной фотосессии
5
 Просмотров: 4140
Авто
Показали, какой вид может иметь обновленная версия ZAZ Lanos
Показали, какой вид может иметь обновленная версия ZAZ Lanos Просмотров: 1089
Как будет выглядеть пикап Hyundai Santa Cruz: первые фотографии
Как будет выглядеть пикап Hyundai Santa Cruz: первые фотографии
4
 Просмотров: 342
Toyota создала внедорожник для транспортировки Covid-вакцин
Toyota создала внедорожник для транспортировки Covid-вакцин
3
 Просмотров: 135
Mercedes раскрыл главный показатель нового электромобиля
Mercedes раскрыл главный показатель нового электромобиля Просмотров: 180
Разгоняться до 80 км/ч в Киеве все же разрешили, но есть нюансы
Разгоняться до 80 км/ч в Киеве все же разрешили, но есть нюансы Просмотров: 135
Больше всего комментируют
9
"Нужно сваливать из этой страны" - "слуга народа"
4
Наобещал и не выполнил. Зеленский празднует вторую годовщину первой победы
4
В Зеленского отреагировали на переговоры лидеров Франции, Германии и России
4
США подняли армию из-за скопления войск РФ на границе с Украиной
3
"Говори по-русски" - "слуга" Шевченко в Раде перебил депутата, которая разговаривала на украинском
Голосов: 15974
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть