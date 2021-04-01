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четверг, 01 апреля 2021 12:12

Mercedes раскрыл главный показатель нового электромобиля

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Немецкий автопроизводитель решил раскрыть главный показатель нового электромобиля Mercedes-Benz EQS - запас хода. Это произошло накануне официальной премьеры.

Автор: InsideEV’s
  Mercedes раскрыл главный показатель нового электромобиля
Mercedes раскрыл главный показатель нового электромобиля

Осенью 2019 года, в момент анонса концепта Mercedes-Benz Vision EQS, разработчики использовали батарею емкостью 100 кВтч и озвучили запас хода 700 км, сообщает InsideEV's.

Для серийной модели, созданной на базе этого концепта, характеристики решили улучшить. Mercedes-Benz EQS получит батарею емкостью 108 кВтч, собранную из 12 модулей по 9 кВтч каждый на основе ячеек Li-Ion NCM 811.

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От полного заряда такой батареи авто сможет проехать до 770 км. Немецким инженерам удалось достичь расходы всего 140 Вт на 1 км пути.

Официальная премьера флагманского электромобиля Mercedes-Benz EQS состоится 15 апреля 2021 года.

Министерство юстиции Украины выставило 23 транспортные средства на электронной площадке OpenMarket. Ведомство отдает их бесплатно. Все транспортные средства - это нереализованное конфискованное имущество.

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