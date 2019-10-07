Лавка під вікном

 
Ексклюзивы
1/5
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
1 Просмотров: 1125
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
Просмотров: 1314
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
2 Просмотров: 4041
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Просмотров: 5058
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
2 Просмотров: 3555
Зеленский повторяет практику предшественников
Зеленский повторяет практику предшественников
1 Просмотров: 1881
Нет измены или победы, есть туман войны - Ольга Решетилова
Нет измены или победы, есть туман войны - Ольга Решетилова
Просмотров: 486
Бекешкина: самая плохая власть - тупая. Может наделать больше бедствия стране
Бекешкина: самая плохая власть - тупая. Может наделать больше бедствия стране
Просмотров: 1494
В Полтаве попрощались с погибшей патрульной - фото
В Полтаве попрощались с погибшей патрульной - фото
Просмотров: 4869
Коломойский выторговал себе выгодные условия ведения бизнеса и навредил государству
Коломойский выторговал себе выгодные условия ведения бизнеса и навредил государству
1 Просмотров: 1521
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 909
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 6084
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1188
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 954
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 765
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
07 октября 2019
Просмотров: 9
Лавка під вікном
Якщо йти вулицею Шкільною в Тальному, то наша хата праворуч. Раніше, як ще була жива мати, вона зустрічала мене, сидячи на лавочці. Щоби не тратити ...
понедельник, 07 октября 2019 17:16
Юрій Стригун
Юрій Стригун
Юрій Стригун

Лавка під вікном

  Комментировать

Якщо йти вулицею Шкільною в Тальному, то наша хата праворуч. Раніше, як ще була жива мати, вона зустрічала мене, сидячи на лавочці. Щоби не тратити даром часу, чистила картоплю на обід.

Позавчора приїжджаємо з 16-річною донькою з Черкас. Нам із Світланою боляче дивитися у той бік. На лавці одиноко сидить старий сліпий кіт.

За фотографіями цієї лавки можна написати історію родини. Вдома я сідаю гортати старі альбоми.

Ось повні сил дід із бабою читають біля новозбудованої хати свіжі газети. Наступне фото — вся родина в зборі: тітки, дядьки, племінники. Є двоюрідна тітка Леся з Німеччини разом із чоловіком. Йозеф Робіне був німецьким комуністом і мером міста. Дядько Стасик — молодий високий поляк і чоловік тітки Галі — на протилежному боці фото. Дядько воював в Армії Крайовій і потрапив у полон. Там добряче натерпівся. Тому родича-німця не любив. Волів ставати від нього подалі.

— У німця в шафі досі висить мундир із Залізним хрестом, — стверджував, хоча в гостях у Робіне ніколи не був.

Ось у березні 1965-го моя баба вже після інсульту сидить одиноко на лавці. Хтось турботливо поставив підставку для ніг, щоби не змерзла. У квітні її не стане.

Я з'являюся на фото 1970-го. 3-річний сиджу в потішній світлій тенісці й дриґаю ногами. Мати — молода й гарна усміхається поблажливо. Біля неї — мій двоюрідний брат Андрій із майбутньою дружиною Валентиною. Він знайшов чорняву болгарку аж під Маріуполем.

А ось у піонерському галстуку граюся на лавці з котом. Хата вже обкладена цеглою з пофарбованими підвіконнями. Фарбував я, тому безбожно заляпав усе довкола.

Остання сторінка й останнє фото мами. Після інсульту вона сидить на тому ж місці, де сиділа бабуся. Старого вікна вже немає — є нове, пластикове. Іра — моя старша донька взяла її за руку. Мамі лишається жити лічені дні.

Я здригаюся від стуку у вікно. Доки гортав альбоми, Світлана почистила картоплю на обід.

Автор: Юрій СТРИГУН
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Лавка під вікном». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
октября

Два шведа спасли музыкальную индустрию от пиратства

Украинский правозащитник погиб в российской больнице

Украинец разбился во время показательного полета

Даниил Галицкий дважды отказался от короны

Самое читаемое
Фотограф Ги Бурден: &quot;Чем больше я делаю тебе больно, тем прекраснее ты становишься&quot;
Фотограф Ги Бурден: "Чем больше я делаю тебе больно, тем прекраснее ты становишься"
26
 1 Просмотров: 182952
Родственники Заворотнюк впервые сделали заявление
Родственники Заворотнюк впервые сделали заявление Просмотров: 89835
Проституция и человечность: фотограф показал жизни трансвеститов Франции
Проституция и человечность: фотограф показал жизни трансвеститов Франции
14
 Просмотров: 55750
Умерла молодая украинская актриса театра и кино
Умерла молодая украинская актриса театра и кино Просмотров: 35129
Фото очаровательной переводчицы, которая затмила известного футболиста
Фото очаровательной переводчицы, которая затмила известного футболиста
14
 Просмотров: 21393
Юрій Стригун
Раша Срака Просмотров: 2160
Мусьє Степан 1 Просмотров: 1431
Кавуни 1 Просмотров: 1287
Вулиця Ямамото 1 Просмотров: 990
Мері 1 Просмотров: 1323
Больше всего комментируют
10
"Нет капитуляции!" - по всей Украине прошли вече (трансляция в прямом эфире)
4
В Кремле назвали условие для встречи в нормандском формате
4
"Слуга, выходи! Народ пришел!" - как украинцы выступили против решений Зеленского
3
Украинскому военнопленному присудили 18 лет в ДНР
3
Порошенко загнал Бойко в угол: то есть не Путин виноват в войне против Украины, а украинская власть?
Голосов: 1871
Голосование Почему президент Зеленский согласился на "формулу Штайнмайера"?
  • Хочет быстрых побед для себя и не понимает последствий для страны
  • Делает это из-за давления европейских партнеров
  • Поддался России
  • Это измена и нет, нечего обсуждать
  • Еще не все пропало, ситуацию можно исправить
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua