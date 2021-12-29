Гороховий кіт

 
Ексклюзивы
1/5
"Часы показывают время смерти Короленко": как 100-летними знаменитыми игрушками украшают елки - фото
"Часы показывают время смерти Короленко": как 100-летними знаменитыми игрушками украшают елки - фото
Просмотров: 2187
Рекордные урожай и цены на газ, безумные деньги на "Большое строительство" – подводим экономические итоги года
Рекордные урожай и цены на газ, безумные деньги на "Большое строительство" – подводим экономические итоги года
Просмотров: 594
Зеленский не станет приговором Порошенко - Рыбачук
Зеленский не станет приговором Порошенко - Рыбачук
Просмотров: 1449
Марлен Дитрих работала на разведку США. Ее песни вызвали у немецких солдат желание сдаться
Марлен Дитрих работала на разведку США. Ее песни вызвали у немецких солдат желание сдаться
Просмотров: 1098
Без Украины не примут никаких решений по ее будущему – что о нас пишет мир
Без Украины не примут никаких решений по ее будущему – что о нас пишет мир
Просмотров: 1458
Вагнергейт доказал, что в украинской разведке есть джентльмены
Вагнергейт доказал, что в украинской разведке есть джентльмены
Просмотров: 450
В армии должны быть люди, имеющие боевой опыт и мотивацию – разведчица Ярина Чорногуз
В армии должны быть люди, имеющие боевой опыт и мотивацию – разведчица Ярина Чорногуз
2 Просмотров: 1305
Аваков ушел в отставку, а Зеленский пошел войной на Ахметова: топ политических событий года
Аваков ушел в отставку, а Зеленский пошел войной на Ахметова: топ политических событий года
Просмотров: 909
"Похудела, потому что перестала пить лате" – за год 900 человек сбросили 3 т. лишнего веса
"Похудела, потому что перестала пить лате" – за год 900 человек сбросили 3 т. лишнего веса
Просмотров: 2853
России нужно вернуть ее исконное название – Московия
России нужно вернуть ее исконное название – Московия
5 Просмотров: 2808
Интервью
1/5
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
6 Просмотров: 1440
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Просмотров: 963
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
2 Просмотров: 1890
Не только Миколенко. Почему "Динамо" должно продать своих лидеров
Не только Миколенко. Почему "Динамо" должно продать своих лидеров
Просмотров: 1476
Власти поставили национальную энергетическую безопасность под угрозу – Владимир Гройсман
Власти поставили национальную энергетическую безопасность под угрозу – Владимир Гройсман
Просмотров: 675
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 декабря 2021
Просмотров: 0
Гороховий кіт
В останній рік навчання у Тальнівській школі №1 я був упевнений, що знаю українську мову. Аж поки поріг нашого класу у вересні 1983 року не ...
четверг, 30 декабря 2021 17:00
Юрій Стригун
Юрій Стригун
Юрій Стригун

Гороховий кіт

  Комментировать

В останній рік навчання у Тальнівській школі №1 я був упевнений, що знаю українську мову. Аж поки поріг нашого класу у вересні 1983 року не переступила Валентина Максимівна — рідна сестра В'ячеслава Чорновола.

Вчили ми тоді доволі сумнівну українську літературу. Коли в підручнику дійшли до біографії письменника Михайла Стельмаха, я прочитав наступне: "Батько письменника був стельмахом і вчив сина стельмахувати". За програмою штудіювали Стельмаховий роман "Кров людська — не водиця". Одного з героїв на прізвище Горицвіт увесь клас називав з наголосом на останньому складі. А Валентина Максимівна поправила — в складних українських прізвищах наголос падає на середній і має бути ГорИцвіт.

Зараз би я з нею посперечався. Бо ось узяти Вернидуба з казки про Котигорошка. Не скажеш на нього ВернИдуб. А тільки ВернидУб.

Гірше, коли за українські прізвища беруться росіяни. Український футбольний тренер Юрій Вернидуб обіграв зі скромним молдовським "Шерифом" найтитулованіший клуб світу — мадридський "Реал". Російські журналісти зателефонували тренеру й почали насміхатися над прізвищем.

— Юрію Миколайовичу, коли ви все-таки повернете дуб?

Росіянам завжди здавалося, що вони — слов'яни й мають розуміти слов'янські мови. Але різниці між "поверни" й "виверни" як не стараються — розгледіти не можуть.

— Почитайте казку "Котигорошко". Там є головні герої — Вернигора й Вернидуб. Я горджуся своїм прізвищем, бо це козацький рід! — відповів українець.

— Значить, дуб таки не повернете?

— Маю двох синів і двох онуків. Мій рід житиме вічно!

Росіяни старанно процитували всі відповіді українця. А дивну казку, якої вони ніколи не читали, назвали в газеті "Кот и горошек".

Автор: Юрій Стригун
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гороховий кіт». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
декабря

Кровавая резня: испанцы выгнали евреев из страны

Самое читаемое
&quot;Саше уже ничего не болит&quot;: умер мальчик, последнюю мечту которого осуществили полицейские
"Саше уже ничего не болит": умер мальчик, последнюю мечту которого осуществили полицейские
 Просмотров: 32139
Украинцы не смогут передвигаться по стране: правительство готовит план на случай военного положения
Украинцы не смогут передвигаться по стране: правительство готовит план на случай военного положения Просмотров: 9531
5 фраз после ДТП, на которые нужно правильно ответить
5 фраз после ДТП, на которые нужно правильно ответить Просмотров: 7749
Полной оккупации Украины не будет - Ярош
Полной оккупации Украины не будет - Ярош 2 Просмотров: 6336
Жена Зеленского рассказала о скумбрии по 8 грн
Жена Зеленского рассказала о скумбрии по 8 грн
 1 Просмотров: 4662
Юрій Стригун
Дочекатися серпня Просмотров: 450
Баба з Шарлеруа Просмотров: 531
Темні часи Просмотров: 585
Лисиці Просмотров: 468
Друг Мажора Просмотров: 513
Больше всего комментируют
8
Кому проигрывает Зеленский во втором туре выборов - опрос
6
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
2
Россия хочет принудить Украину к капитулянтским решениям - Ярош
2
Полной оккупации Украины не будет - Ярош
2
Зеленский обещал стоять в пробках. Но сейчас для его кортежа перекрывают дорогу - Bihus.info
Голосов: 34
Голосование Какие ненужные покупки вы совершили в 2021 году?
  • одежду
  • обувь
  • автомобиль
  • детские игрушки
  • косметику
  • домашнего питомца
  • бытовую технику
  • путевку
  • абонемент в спортзал
  • недвижимость
  • гаджет
  • книгу
  • свой вариант в комментариях
Просмотреть