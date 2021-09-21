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вторник, 21 сентября 2021 13:50

Жертвы шли навстречу убийце: полное видео расстрела в Пермском университете

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Жертвы шли навстречу убийце: полное видео расстрела в Пермском университете
Перед терактом Тимур Бекмансуров в соцсети написал, что "мечтал убивать". Фото: скриншот с видео

Появилось полное видео расстрела в Пермском государственном университете РФ 18-летним Тимуром Бекмансуровым.

Его обнародовали в Telegram Baza.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как террорист с ружьем выискивает своих жертв в коридорах учебного заведения. Не все студенты спрятались в аудиториях или других кабинетах. На кадрах видно, как они идут по коридору, ничего не подозревая.

Заметив студентов, он открывает по ним огонь.

Осторожно, кадры содержат сцены насилия. Видео 18+

Что известно о "пермском стрелке"

Тимур Бекмансуров проживал в Перми вместе с матерью. Она бухгалтер. Родители мужчины развелись, когда ему было 6 лет. Отец стрелка служит по контракту в Самаре, РФ. По его словам, в общении с ним сын не проявлял склонностей к насилию. Много времени проводил дома за компьютером. На улицу выходил редко. Один из одноклассников стрелка рассказал, что в школе будущий преступник интересовался военной тематикой и вооружением. Друзей не имел, был отшельником.

Бекмансуров учился на первом курсе юридического факультета Пермского государственного университета, говорится в сюжете РБК.

Теракт преступник планировал давно. Перед нападением он опубликовал в соцсети свою фотографию с ружьем, патронташами, в шлеме и маске, а также текст, где объяснил свои мотивы. Рассказал, что место для нападения выбрал почти случайно. Он рассматривал также свою школу, торговые центры и больницы. Страница террориста "ВКонтакте", где он выложил записку, сейчас заблокирована.

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"Первоначально, как место для нападения, я выбрал свою уже бывшую школу, но в конце марта я решил сменить место. Школа была слишком неприятным местом, чтобы провести там последние 10 мин. своей жизни, да и у детишек там не особо много выходов для спасения" , - написал Бекмансуров перед терактом.

Преступник использовал для нападения турецкое гладкоствольное ружье Huglu 12-го калибра, которое легально приобрел в мае этого года. На оружие террорист собирал средства с 10-го класса. Приобрел в конце 11-го.

Мужчина заранее предупредил старосту, что не придет на занятия, а сам пошел убивать.

20 сентября 2021-го Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в корпусе №8 Пермского государственного национально-исследовательского университета РФ. Часть студентов закрылась от нападающего в аудиториях. Некоторые выпрыгнули из окон. Стрелец заранее изложил план нападения в соцсети.

В результате теракта, по уточненным данным, погибли шесть человек, пострадали 24. Среди них 19 получили огнестрельные ранение. Ранее сообщалось о восьми убитых.

После теракта администрация вуза заявила, что стрелка смертельно ранили при задержании, которому он сопротивлялся. Эту информацию подтвердил и губернатор Пермского края. Позже сообщение исчезло с сайта университета. Как оказалось, Бекмансуров жив, он в реанимации в тяжелом состоянии.

Преступника охраняют 18 полицейских (5 внутри и 13 по периметру больницы) и 2 сотрудника ОМОНа. Все они вооружены табельным оружием. Еще шесть сотрудников полиции выделены в резерв, пишут у Telegram Baza.

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