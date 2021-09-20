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понедельник, 20 сентября 2021 14:39

Стрельба в Перми: 18-летний террорист жив, он в реанимации

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Стрельба в Перми: 18-летний террорист жив, он в реанимации
На фотографии Тимур Бекмансуров, который устроил кровавую стрельбу в персидском университете. Фото: t.me/breakingmash

18-летний Тимур Бекмансуров, расстрелявший людей в Пермском государственном университете, жив.

Он в тяжелом состоянии, сообщила Baza в Telegram, ссылаясь на Следственный комитет РФ.

"У него (пермского стрелка. - Gazeta.ua) огнестрельные ранения груди и конечностей. Сейчас он без сознания на ИВЛ в реанимации", - пишут в Telegram Mash.

После теракта администрация вуза сообщала, что стрелка смертельно ранили при задержании, которому он сопротивлялся. Эту информацию подтвердил и губернатор Пермского края. Позже сообщение исчезло с сайта университета.

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В СМИ пишут, что Бекмансуров учился на первом курсе юридического факультета. Он долго планировал нападение, выбирал место и собирал деньги на ружье, которое легально приобрел в мае.

Еще со школы пермский стрелок интересовался оружием и войной. Друзей у него не было. Был отшельником.

Об этом рассказал одноклассник злоумышленника, пишут в Telegram Readovka.

"Он тихим был всегда. Мы знали, что у него интересы к оружию и войне, потому что обычно первым отвечал на эти вопросы на уроках. Он ни с кем не общался особо. На уроках истории, когда рассказывали про терроризм и войну, всегда этим интересовался. Отвечал первым, знал больше нас всех о терроризме и террористических актах", - рассказал одноклассник.

20 сентября 2021-го Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в корпусе №8 Пермского государственного национально-исследовательского университета РФ. Часть студентов закрылись от нападающего в аудиториях вуза. Некоторые выпрыгнули из окон. Стрелец заранее изложил план нападения в соцсети. Стрелял в людей с турецкой ружья Huglu 12.

В результате теракта погибли восемь человек, пострадали 24. Среди них 19 получили огнестрельные ранение.

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