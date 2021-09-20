Теракт в университете Перми: число убитых увеличилось

В результате стрельбы в одном из корпусов Пермского национально-исследовательского университета погибли восемь человек.
Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ, пишет "BBC Россия".
24 пострадавшим оказывается медицинская помощь, из них 19 получили огнестрельное ранение, информирует Минздрава России.
Очевидцем происшествия стал один из преподавателей университета. По его словам, примерно в 11:30 он шел на занятия. Увидел, как с восьмого корпуса бегут студенты, а люди выпрыгивают с окон второго этажа.
"Они в каком-то ужасе с криками выпрыгивали. Мне один из студентов сказал, что это стрельба. Я услышал удары, все стали разбегаться в разные стороны. Я пошел к своим студентам во второй корпус и продолжал слышать удары", - рассказал очевидец.
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Он добавил, что в кампусе пермского университета примерно 10 корпусов. Служба безопасности сразу перекрыла все корпуса и переходы. Преподаватель трудом попал в свой корпус. На улице было страшно находиться, признается мужчина.
"Все остальные здания сразу (после начала стрельбы. - Gazeta.ua) перекрыли, локализовали в одном месте. Все студенты просто сидят в закрытых аудиториях. Мы сейчас в безопасности и ждем, когда нас отпустят", - сказал он.
20 сентября 2021-го 18-летний Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в корпусе №8 Пермского государственного национально-исследовательского университета, РФ. Часть студентов закрылись от нападающего в аудиториях вуза. Некоторые выпрыгнули из окон. Стрелец заранее изложил план нападения в соцсети.
Сначала администрация вуза сообщала, что стрелка убили во время задержания. Позже это сообщение исчезло с сайта университета.
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