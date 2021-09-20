Теракт в университете Перми: число убитых увеличилось

В результате стрельбы в одном из корпусов Пермского национально-исследовательского университета погибли восемь человек.

Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ, пишет "BBC Россия".

Фото: Алексей Романов, "РИА Новости"

24 пострадавшим оказывается медицинская помощь, из них 19 получили огнестрельное ранение, информирует Минздрава России.

Очевидцем происшествия стал один из преподавателей университета. По его словам, примерно в 11:30 он шел на занятия. Увидел, как с восьмого корпуса бегут студенты, а люди выпрыгивают с окон второго этажа.

"Они в каком-то ужасе с криками выпрыгивали. Мне один из студентов сказал, что это стрельба. Я услышал удары, все стали разбегаться в разные стороны. Я пошел к своим студентам во второй корпус и продолжал слышать удары", - рассказал очевидец.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россиянин открыл стрельбу в центре Парижа

Он добавил, что в кампусе пермского университета примерно 10 корпусов. Служба безопасности сразу перекрыла все корпуса и переходы. Преподаватель трудом попал в свой корпус. На улице было страшно находиться, признается мужчина.

"Все остальные здания сразу (после начала стрельбы. - Gazeta.ua) перекрыли, локализовали в одном месте. Все студенты просто сидят в закрытых аудиториях. Мы сейчас в безопасности и ждем, когда нас отпустят", - сказал он.

20 сентября 2021-го 18-летний Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в корпусе №8 Пермского государственного национально-исследовательского университета, РФ. Часть студентов закрылись от нападающего в аудиториях вуза. Некоторые выпрыгнули из окон. Стрелец заранее изложил план нападения в соцсети. Сначала администрация вуза сообщала, что стрелка убили во время задержания. Позже это сообщение исчезло с сайта университета.