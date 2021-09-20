Появились жуткие кадры нападения террориста на Пермский университет - видео 18+

 
Ексклюзивы
1/5
Как в Полтаве Сметана женился с Галушкой - яркие фото с уникального фестиваля
Как в Полтаве Сметана женился с Галушкой - яркие фото с уникального фестиваля
Просмотров: 954
Гуси, пластуны и священник на панихиде - лучшие фото уходящей недели от Gazeta.ua
Гуси, пластуны и священник на панихиде - лучшие фото уходящей недели от Gazeta.ua
Просмотров: 1485
"Ради Бога, сядьте!" - как знаменитый преемник "Ракеты" плавал с туристами в Канев
"Ради Бога, сядьте!" - как знаменитый преемник "Ракеты" плавал с туристами в Канев
Просмотров: 29394
Почему Путин пудрит мозг Зеленскому
Почему Путин пудрит мозг Зеленскому
2 Просмотров: 1701
Аваков спрятался в цветах, Тищенко пил кофе на заправке, Беленюк получил новое достижение – неделя политиков в фото
Аваков спрятался в цветах, Тищенко пил кофе на заправке, Беленюк получил новое достижение – неделя политиков в фото
Просмотров: 3321
"Власть открыла рынок земли в кастрированном виде" - эксперт
"Власть открыла рынок земли в кастрированном виде" - эксперт
Просмотров: 198
Голая девушка в боксерских перчатках нокаутировала мужчину в театре "Слово и голос"
Голая девушка в боксерских перчатках нокаутировала мужчину в театре "Слово и голос"
Просмотров: 23697
"Терла чужую кровь в подвале и представляла человека, которого убили" - как российские наемники обходятся с пленными
"Терла чужую кровь в подвале и представляла человека, которого убили" - как российские наемники обходятся с пленными
Просмотров: 1881
"Через пять лет попрощаемся с профессией водителя" - эксперт
"Через пять лет попрощаемся с профессией водителя" - эксперт
Просмотров: 4158
Что купить на Львовском форуме издателей. Самые интересные книжные новинки
Что купить на Львовском форуме издателей. Самые интересные книжные новинки
Просмотров: 1008
Фото
Все фото
6
8
5
8
4
Канатоходец прошел над центром Парижа на высоте 60 м
Канатоходец прошел над центром Парижа на высоте 60 м
Теракт в университете Перми: число убитых увеличилось
Теракт в университете Перми: число убитых увеличилось
На заводе Kia людей заменили роботы
На заводе Kia людей заменили роботы
Гуси, пластуны и священник на панихиде - лучшие фото уходящей недели от Gazeta.ua
Гуси, пластуны и священник на панихиде - лучшие фото уходящей недели от Gazeta.ua
Во время протестов в Австралии задержали более 200 человек: есть раненые
Во время протестов в Австралии задержали более 200 человек: есть раненые
Видео
Все видео
Появились жуткие кадры нападения террориста на Пермский университет - видео 18+
Появились жуткие кадры нападения террориста на Пермский университет - видео 18+
ЕС не признает голосование в Госдуму РФ в Крыму
ЕС не признает голосование в Госдуму РФ в Крыму
Стрельба в Перми: 18-летний террорист жив, он в реанимации
Стрельба в Перми: 18-летний террорист жив, он в реанимации
В Перми мужчина в маске расстрелял студентов в университете
В Перми мужчина в маске расстрелял студентов в университете
Выборы в России: Путина поймали на нарушениях
Выборы в России: Путина поймали на нарушениях
Интервью
1/5
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
1 Просмотров: 2421
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Просмотров: 1098
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 738
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
Просмотров: 1638
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
1 Просмотров: 693
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
20 сентября 2021
Просмотров: 99
Трепету не відчуваю
– З якого дива мушу переходити в українську церкву, коли й моя хороша? – каже Влади­слав після отримання томоса Православною ...
понедельник, 20 сентября 2021 17:57

Появились жуткие кадры нападения террориста на Пермский университет - видео 18+

  Комментировать
Появились жуткие кадры нападения террориста на Пермский университет - видео 18+
Стрелял террорист из ружья, которую приобрел легально еще в мае. Фото: скриншот с видео

В сети появилось видео нападения 18-летнего Тимура Бекмансурова на государственный университет в Перми в РФ.

Его опубликовал "Телеграф" в Telegram.

На кадрах видно, что студенты выглядели растерянно. Они не сразу поняли, что надо бежать. В панике начали разбегаться, когда стрелок подошел впритык.

Камера видеонаблюдения также сняла, как раненый мужчина не может подняться. Он перекатывается под турникетом. Вооруженный террорист стреляет в него снова. После этого Бекмансуров перелезает через турникет и проходит в университет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россиянин открыл стрельбу в центре Парижа

20 сентября 2021-го Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в корпусе №8 Пермского государственного национально-исследовательского университета РФ. Часть студентов закрылась от нападающего в аудиториях. Некоторые выпрыгнули из окон. Стрелец заранее изложил план нападения в соцсети. Стрелял в людей из турецкого ружья Huglu 12, которое легально приобрел в мае.

В результате теракта погибли восемь человек, пострадали 24. Среди них 19 получили огнестрельные ранение.

Администрация вуза сообщала, что стрелка смертельно ранили при задержании, которому он сопротивлялся. Эту информацию подтвердил и губернатор Пермского края. Позже сообщение исчезло с сайта университета. Как оказалось, Бекмансуров жив, он в реанимации.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Появились жуткие кадры нападения террориста на Пермский университет - видео 18+». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
сентября

Мореплаватель дал название самому океану

Самое читаемое
Гороскоп на 20-26 сентября: как успешно прожить неделю, которая будет кормить целый год
Гороскоп на 20-26 сентября: как успешно прожить неделю, которая будет кормить целый год
 Просмотров: 9153
Родители теннисной чемпионки отказались с ней разговаривать
Родители теннисной чемпионки отказались с ней разговаривать Просмотров: 7839
Гороскоп на 19 сентября: кого этот день заставит поверить в гороскопы
Гороскоп на 19 сентября: кого этот день заставит поверить в гороскопы
 Просмотров: 5373
Как жили в Житомире в старину - подборка фото
Как жили в Житомире в старину - подборка фото
13
 Просмотров: 5058
Многодетная мать взволновала поклонников эротическими фото
Многодетная мать взволновала поклонников эротическими фото
7
 Просмотров: 4239
Мир
Выборы в Госдуму: "Единой России" снова нарисовали конституционное большинство
Выборы в Госдуму: "Единой России" снова нарисовали конституционное большинство Просмотров: 252
ЕС не признает голосование в Госдуму РФ в Крыму
ЕС не признает голосование в Госдуму РФ в Крыму
 Просмотров: 189
Россиянку лишили свободы за твит о Лукашенко
Россиянку лишили свободы за твит о Лукашенко Просмотров: 243
Стрельба в Перми: 18-летний террорист жив, он в реанимации
Стрельба в Перми: 18-летний террорист жив, он в реанимации
 Просмотров: 882
Канатоходец прошел над центром Парижа на высоте 60 м
Канатоходец прошел над центром Парижа на высоте 60 м
6
 Просмотров: 162
Больше всего комментируют
2
"Слуга" сказал, кого из министров не прогонят
1
Захватили украинскую столицу
1
Новый визит Зеленского в США: кто вошел в делегацию
1
Свежая Covid-статистика: где больше всего больных
1
Ультрас "Динамо" жестоко избили болельщиков из детьми
Голосов: 113
Голосование Кого вы поддерживаете в конфликте Петраков-Малиновский?
  • 1) Тренера
  • 2) Игрока
Просмотреть