Появились жуткие кадры нападения террориста на Пермский университет - видео 18+

Стрелял террорист из ружья, которую приобрел легально еще в мае. Фото: скриншот с видео

В сети появилось видео нападения 18-летнего Тимура Бекмансурова на государственный университет в Перми в РФ.

Его опубликовал "Телеграф" в Telegram.

На кадрах видно, что студенты выглядели растерянно. Они не сразу поняли, что надо бежать. В панике начали разбегаться, когда стрелок подошел впритык.

Камера видеонаблюдения также сняла, как раненый мужчина не может подняться. Он перекатывается под турникетом. Вооруженный террорист стреляет в него снова. После этого Бекмансуров перелезает через турникет и проходит в университет.

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20 сентября 2021-го Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в корпусе №8 Пермского государственного национально-исследовательского университета РФ. Часть студентов закрылась от нападающего в аудиториях. Некоторые выпрыгнули из окон. Стрелец заранее изложил план нападения в соцсети. Стрелял в людей из турецкого ружья Huglu 12, которое легально приобрел в мае. В результате теракта погибли восемь человек, пострадали 24. Среди них 19 получили огнестрельные ранение. Администрация вуза сообщала, что стрелка смертельно ранили при задержании, которому он сопротивлялся. Эту информацию подтвердил и губернатор Пермского края. Позже сообщение исчезло с сайта университета. Как оказалось, Бекмансуров жив, он в реанимации.