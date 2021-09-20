Россиянин открыл стрельбу в центре Парижа

В Париже задержали россиянина за стрельбу на Елисейских полях.
Инцидент произошел в воскресенье, 19 сентября, сообщил телеканал BFM TV.
Стрелок - гражданин РФ 1988 года рождения. Злоумышленник открыл огонь из пневматического ружья по мужчине, который ехал на скутере. Однако попал в нескольких прохожих. По предварительным данным, пострадали четыре человека.
Злоумышленника задержали в его доме в Париже благодаря случайному свидетелю. Последний видел, как русский стрелял в мужчину на скутере, о чем сообщил правоохранителям.
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20 сентября 2021-го 18-летний Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном национально-исследовательском университете, РФ. Часть студентов закрылись от нападавшего в аудиториях вуза. Некоторые выпрыгнули из окон. В результате стрельбы погибли пять человек. Стрелок наперед изложил план нападения в соцсети.
Во время ареста террориста его подстрелили и он умер.
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