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понедельник, 20 сентября 2021 11:43

Россиянин открыл стрельбу в центре Парижа

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Россиянин открыл стрельбу в центре Парижа
В результате обстрела ранены четыре человека. Фото: pixabay.com

В Париже задержали россиянина за стрельбу на Елисейских полях.

Инцидент произошел в воскресенье, 19 сентября, сообщил телеканал BFM TV.

Стрелок - гражданин РФ 1988 года рождения. Злоумышленник открыл огонь из пневматического ружья по мужчине, который ехал на скутере. Однако попал в нескольких прохожих. По предварительным данным, пострадали четыре человека.

Злоумышленника задержали в его доме в Париже благодаря случайному свидетелю. Последний видел, как русский стрелял в мужчину на скутере, о чем сообщил правоохранителям.

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20 сентября 2021-го 18-летний Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном национально-исследовательском университете, РФ. Часть студентов закрылись от нападавшего в аудиториях вуза. Некоторые выпрыгнули из окон. В результате стрельбы погибли пять человек. Стрелок наперед изложил план нападения в соцсети.

Во время ареста террориста его подстрелили и он умер.

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Дата
20
сентября

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