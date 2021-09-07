За атакой на Бундестаг стоит ГРУ - МИД Германии

Днями сталась также атака российских троллей на западные СМИ в день начала суда в Нидерландах по поводу дела МН-17 / Getty Images

Представитель МИД Германии заявила на пресс-конференции, что у Берлина есть достоверная информация, указывающая, что за кибератаками на Бундестаг стоят люди из российской военной разведки ГРУ.

Власти Германии призвали Москву немедленно прекратить подобные действия. Об этом пишет Rzeczpospolita.

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"Такое поведение неприемлемо и представляет угрозу для Германии", - заявили в германском МИД.

В июне немецкая газета Bild сообщила, что хакерская группа Fancy Bear, тесно связанная с российскими спецслужбами, в последние дни атаковала критически важную немецкую инфраструктуру, включая банковскую систему.

Эти атаки должны были стать местью за санкции против Беларуси и России. Группа Fancy Bear тесно связана с ГРУ и подозревалась, в частности, во взломе почтовых ящиков людей, связанных с предвыборной кампанией кандидата в президенты США Хиллари Клинтон в 2016 году.

Кибератаки со стороны России имеют две цели - шпионаж и вымогательство денег.

"Кибершпионаж - это ожидаемо от российских разведывательных служб, финансируемых государством. Они стремятся получить информацию о правительстве или связанных с правительством объектах. Это требует совершенно иного политического ответа, чем когда речь идет о российских киберпреступниках, стоящих за большинством атак вымогателей", - сказала директор по разведке компании по кибербезопасности бизнеса Red Canary, старший научный сотрудник программы Cyber Statecraft Initiative Кэти Никелс.