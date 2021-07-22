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четверг, 22 июля 2021 23:14

Кибератаки России имеют две цели

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Кибератаки России имеют две цели
Хакеры из российской группировки REvil заразили тысячи компаний в 17 странах мира. Фото: Daily Mercury

Кибератаки со стороны России имеют две различные цели: шпионаж и вымогательство денег.

"Кибершпионаж - это то, что является как бы ожидаемо от российских разведывательных служб, финансируемых государством-противником. Они стремятся получить информацию о правительстве или связанных с правительством объектах. Это требует совершенно иного политического ответа, чем тот, когда речь идет о российских киберпреступниках, которые стоят за большинством атак вымогателей", — сказала директор по разведке компании по кибербезопасности бизнеса Red Canary, старший научный сотрудник программы Cyber ​​Statecraft Initiative Атлантического совета Кэти Никелс, передает Укринформ.

Шпионаж осуществляют государственные структуры РФ, полностью подконтрольные правительству, тогда как операторы программ-выкупов "возможно, не контролируются непосредственно российским правительством". Однако, по ее словам, и в этом случае "стоит оказывать давление на Путина, чтобы он принимал меры борьбы с операторами грабительских программ, укротил их".

"Мы говорим о российских противниках, но у них немного разные мотивации, и они требуют разных политических подходов со стороны практиков кибербезопасности", добавила Никелс.

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Хакеры из российской группировки REvil заразили тысячи компаний в 17 странах мира с помощью удаленного софта. Доступ к данным предприятий киберпреступники получили через программу VSA. Она автоматизирует установку программного обеспечения и обновлений безопасности, также руководит резервным копированием и другими рабочими IT-процессами компаний.

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