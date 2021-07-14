Хакерская группировка, которую связывают с Кремлем, недоступна в даркнете

С даркнета исчезли сайты российской хакерской группировки REvil. Фото: Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал российские власти повлиять на хакеров, подрывающих национальную безопасность Штатов. После этого сайты хакерской группировки REvil, которая, вероятно, действует под влиянием Кремля, оказались недоступными.

Об этом Блинкен заявил во время конференции в Вашингтоне.

"Наш посыл понятен - страны, покрывающие киберпреступников, несут ответственность за принятие мер. Если они этого не сделают, мы сделаем", - прокомментировал он.

Сейчас в даркнете вся инфраструктура киберпреступников не работает. Также заблокированы их платежные системы и чат.

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Пока неизвестно, с чем именно это связано - с временным сбоем или отключением, принятым самой группировкой или правоохранительными органами.

"Все сайты REvil не работают, в частности сайты, где обсуждали и получали выкуп от жертв кибератак", - написал автор блога о компьютерной безопасности BleepingComputer Лоренс Абрамс.

REvil связывают с РФ по нескольким причинам: они не атакуют российские организации и предприятия в странах бывшего СССР и часто публикуют сообщения на русском языке.

Хакеры из российской группировки REvil заразили тысячи компаний в 17 странах мира с помощью удаленного софта. Доступ к данным предприятий киберпреступники получили через программу VSA. Она автоматизирует установку программного обеспечения и обновлений безопасности, также руководит резервным копированием и другими рабочими IT-процессами компаний.