Выписывали под аплодисменты медиков: 104-летняя женщина дважды победила коронавирус

104-летняя Кармен Эрнандес 2 раза болела коронавирусом. Фото: скриншот с видео

В Колумбии 104-летняя Кармен Эрнандес 2 раза поборола коронавирус.

Подробностями поделилось издание Univision Noticias.

Впервые пенсионерка заболела в июне 2020 года. Тогда ее не госпитализировали. Она была изолирована вместе с другими жителями дома престарелых Сан-Хосе-де-Тунха, где живет последние 25 лет.

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27 февраля Эрнандес получила прививку от коронавируса. 8 марта ПЦР-тест показал, что она больна на Covid-19.

Через 11 дней ее госпитализировали и поместили в отделение интенсивной терапии, однако пенсионерке нужен был лишь дополнительный кислород. Пациентка дышала самостоятельно.

Эрнандес выписали 5 апреля и провожали домой под аплодисменты медиков. Женщина вернулась в дом престарелых.

В Одессе 82-летняя женщина с низкой сатурацией умерла в день выписки из больницы.