Второй Освенцим: в США планируют казнить заключенных в газовых камерах

В США хотят казнить смертников в газовых камерах. Фото: topwar

Власти штата Аризона, США, обдумывает использовать для казни заключенных-смертников газ, которым нацисты убивали тысячи людей в концлагерях.

Об этом сообщило издание The Washington Post.

В Аризоне уже использовали смертельный газ. Последний раз это произошло в 1999 году.

Сейчас власти штата хотят возобновить практику смертной казни заключенных в газовых камерах. Одно из исправительных учреждений Аризоны отремонтировало газовую камеру и даже приобрело ингредиенты для изготовления летального газа.

Противники газового метода раскритиковали такую инициативу и напомнили об использовании этого газа нацистами в Освенциме. Зато в профильном министерстве США заявили, что заключенный имеет право выбирать тот вид смертной казни, который ему больше нравится: инъекция или газ.

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По словам профессора права Деборы Денно, существует немного медицинских исследований влияния летального газа на организм человека. Однако доказано, что казни с помощью газа заняли гораздо больше времени, чем другие методы смертной казни.

"Несомненно, смертельный газ является наиболее ужасным из всех методов, которые мы применяли в стране", - прокомментировала она.

Об использовании летального газа заговорили из-за дефицита в штате специальных наркотиков, которые использовали для казни.

Сейчас в шести штатах США разрешена смертная казнь с использованием газа: Алабама, Калифорния, Миссисипи, Миссури, Оклахома, Вайоминг.

Президент Штатов Джо Байден ранее заявлял, что будет добиваться прекращения федеральных казней.

52-летняя Лиззи Монтгомери стала первой за 68 лет женщиной, которую казнили по решению федерального правительства. Ей сделали смертельную инъекцию.