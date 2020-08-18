Вспышка коронавируса в Южной Корее - солдат не выпускают из казарм

Дезинфекция одного из протестантских приходов в Сеуле 14 августа. ФОТО: Yonhap

Самое большое количество случаев COVID-19 за время пандемии обнаружили в воскресенье в Южной Корее - 279. Солдат оставили на две недели в казармах, чтобы вирус не проник в ряды армии.

Вспышку зафиксировали среди прихожан протестантской Церкви Саранг Джейл, которая несколько дней тому устроила многолюдный антиправительственный митинг, - пишет ВВС. Другая Церковь Иисуса Синчонджийского ранее в этом году стала эпицентром распространения COVID-19 - с ней связывают около 5200 случаев заражения. Ее лидера Ли Ман Хи арестовали месяц тому за то, что продолжал собрания, несмотря на запреты.

В ответ на вспышку власть на две недели запретили военным покидать казармы, чтобы вирус не проник в армию, - пишет польская Rzeczpospolita. У двух солдат обнаружили болезнь.

Вооруженные силы страны всегда должны находиться в состоянии повышенной боевой готовности из-за угрозы со стороны соседа - Северной Кореи.

В общем, в стране обнаружили 16 ​​000 больных на коронавирус. Последние четыре дня фиксируют более 100 новых случаев за сутки. Больше всего в пределах метрополии столицы Сеула. Жителям рекомендовали без крайней надобности не выходить из дома, избегать скопления людей. Власти заявляют о второй волне пандемии.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: Сколько людей заразились коронавирусом за последние сутки

Между тем, вспышку COVID-19 фиксируют также в соседней Японии - более тысячи новых больных в сутки четвертый день подряд. Это самые высокие показатели с мая.

Со штаммом нового коронавируса D614G, который может оказаться гораздо заразнее за SARS CoV 2, сталкивается Юго-Восточная Азия, хотя пока подтверждений этого предположения нет.