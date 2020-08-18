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вторник, 18 августа 2020 11:25

В Азии распространяется новый более заразний штамм коронавируса

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В Азии распространяется новый более заразний штамм коронавируса
Штамм обнаружили во многих других странах, он стал преобладающим вариантом в Европе и США. Фото: pixabay

Со штаммом нового коронавируса D614G, который может оказаться гораздо заразнее за SARS CoV 2, сталкивается Юго-Восточная Азия, хотя пока подтверждений этого предположения нет.

Штамм коронавируса, которий ранее заметили в других частях мира и назвали D614G, теперь обнаружили в Малайзии и на Филиппинах, пишет Bloomberg.

В Малайзии обнаружили кластер из 45 случаев: возгорание началось с человека, которий вернулась из Индии и нарушил свой 14-дневный домашний карантин. Его тест на коронавирус по возвращению в Малайзию был отрицательным. За нарушение карантина этого человека приговорили к 5 месяцам тюремного заключения и штрафа.

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В то же время на Филиппинах обнаружили штамм среди случайных образцов коронавируса в крупнейшем городе столичного региона. Филиппины, которые столкнулись с самой вспышкой в ​​регионе, изучают, делает ли мутация вирус более заразным. Предполагается, что новая мутация может ускорить распространение коронавируса.

"Говорят, что мутация имеет более высокую вероятность передачи или заразность, но у нас все еще нет достаточно веских доказательств, чтобы сказать, что это так", - сообщила заместитель министра здравоохранения Филиппин Мария Розарио Верджайр.

Штамм обнаружили во многих других странах, он стал преобладающим вариантом в Европе и США, при этом Всемирная организация здравоохранения заявила, что нет никаких доказательств того, что этот штамм приводит к более тяжелому заболеванию. Мутацию также зафиксировали во время недавних вспышек в Китае.

По словам главы отдела эпидемиологии и биостатистики Гонконгского университета Бенджамина Коулинга, эпидемиологические данные не свидетельствуют о том, что мутация значительно более заразна, чем другие штаммы. Он утверждает, что этот штамм "может быть немного более заразным", но пока "нет достаточных доказательств, чтобы оценить это, но нет никаких свидетельств того, что это намного заразнее". Коулинг уточнил, что "сейчас его идентифицируют чаще, чем раньше, что говорит о том, что он может иметь какое-то конкурентное преимущество перед другими штаммами вируса".

Глава Министерства здравоохранения Малайзии Нур Хишам Абдулла в Facebook написал, что этот штамм может сделать вирус в 10 раз заразнее, но не сослался на исследование. Он призвал людей быть осторожными и прибегать к более суровым мерам, поскольку этот штамм теперь обнаружили в Малайзии.

"Сотрудничество людей очень необходимо, чтобы вместе мы могли разорвать цепь заражения от любой мутации", - написал чиновник.

Нур Хишам предупредил, что штамм может означать, что существующие исследования вакцин могут быть неполными или неэффективными против мутации.

Коронавирус SARS-CoV-2 мутировал и стал более заразным. Теперь он активно распространяется странами мира и инфицирует все больше людей. Летальность от вызванной им коронавирусной болезни серьезно снизилась. По словам старшего консультанта Национального университета Сингапура и новоизбранного президента Международного общества по инфекционным болезням Пола Тамбья, распространение коронавируса D614G, которий мутировал, совпало со снижением уровня смертности.

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