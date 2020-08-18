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вторник, 18 августа 2020 10:36

Ученые объяснили, почему от коронавируса стало умирать меньше людей

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Ученые объяснили, почему от коронавируса стало умирать меньше людей
Подавляющее большинство вирусов действительно становятся менее смертельными в процессе мутации. Фото: pixabay

Коронавирус SARS-CoV-2 мутировал и стал более заразным. Теперь он активно распространяется странами мира и инфицирует все больше людей.

Летальность от вызванной им коронавирусной болезни серьезно снизилась, пишет Reuters.

По словам старшего консультанта Национального университета Сингапура и новоизбранного президента Международного общества по инфекционным болезням Пола Тамбья, распространение коронавируса D614G, которий мутировал, совпало со снижением уровня смертности.

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"Возможно, это даже хорошо - иметь более заразен, но менее смертоносный вирус", - пояснил он.

Ученый утверждает, что подавляющее большинство вирусов действительно становятся менее смертельными в процессе мутации.

"Вирус заинтересован в том, чтобы заразить больше людей, но не убивать их, поскольку вирус зависит от хозяина в качестве источника пищи и места проживания", - сказал он.

По данным сайта Worldometers, с 22 миллионов зафиксированных случаев заражения коронавируса 15,5 миллиона уже считают закрытыми. Из них 14,7 миллиона выздоровели и 777 тисяч умерли, что составляет 5%. В то же время с середине июля в мире фиксируется наибольшее количество ежедневных новых случаев - более 250 тисяч, тогда как лишь под конец весны эта цифра начала достигать 100 тисяч. Но смертность действительно начала снижаться - в апреле в мире фиксировалось по 7-8 тысяч смертей в сутки, а летом этот показатель упал до 6 тисяч, несмотря на значительно большее распространение коронавируса.

За последние сутки в Украине обнаружили 1616 новых больных коронавирусом. Это на 152 случая больше, чем за предыдущие сутки. Всего с начала эпидемии в стране, по состоянию на утро 18 августа, имеем 94 436 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 2116 - летальные. 27 пациентов умерли за последние сутки.Преодолели болезнь 48 925 больных. Из них 761 - за последние сутки.

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