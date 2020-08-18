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вторник, 18 августа 2020 09:02

Сколько людей заразились коронавирусом за последние сутки

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Сколько людей заразились коронавирусом за последние сутки
Коронавирус в Украине подтвердили более чем 94,4 тыс. человек. Фото: facebook.com/moz.ukr

За последние сутки в Украине обнаружили 1616 новых больных коронавирусом. Это на 152 случая больше, чем за предыдущие сутки.

Всего с начала эпидемии в стране, по состоянию на утро 18 августа, имеем 94 436 лабораторно подтвержденных случая Covid-19. Из них 2116 - летальные. 27 пациентов умерли за последние сутки.

Преодолели болезнь 48 925 больных. Из них 761 - за последние сутки, сообщает Минздрав.

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Ситуация по областям:

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В Украине начинается вторая волна заболеваемости коронавирусом. Подобная ситуация в Европе, говорят в правительстве. Страна готовит к приему больных дополнительные больницы.

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