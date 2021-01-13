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среда, 13 января 2021 10:35

Впервые почти за 70 лет в США казнили женщину за федеральное преступление

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Впервые почти за 70 лет в США казнили женщину за федеральное преступление
Лиззи Монтгомери казнили. Фото: bbc

52-летняя Лиззи Монтгомери стала первой за 68 лет женщиной, которую казнили по решению федерального правительства. Ей сделали смертельную инъекцию.

Подробностями поделилось BBC.

Верховный суд США отменил решение о необходимости проведения слушания о вменяемости Монтгомери. Адвокаты утверждали, что женщина психически больна и не отвечает за свои действия.

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"Монтгомери страдает поражением головного мозга и тяжелым психическим заболеванием, которое ухудшилось из-за сексуальных надругательств, которым она подвергалась в течение всей жизни со стороны тех, кто о ней должен был заботиться", - заявили адвокаты женщины во время слушания в окружном суде.

Заключенной сделали инъекцию в тюрьме в Терре-Хот, штат Индиана.

В декабре 2004 года Монтгомери была осуждена за убийство с особой жестокостью 23-летней Бобби Джо Стиннет, которая находилась на 8-м месяце беременности. Монтгомери душила Стиннет, пока та не потеряла сознание. Затем женщина разрезала живот еще живой Стиннет, чтобы забрать себе ребенка и выдавать его за своего. Присяжные признали ее виновной в федеральном преступлении 2007 года. Адвокаты до сих пор утверждают, что Монтгомери психически больна.

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