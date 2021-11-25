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Власть развращает - конгрессмены рассказали о резолюции о непризнании Путина президентом

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Власть развращает - конгрессмены рассказали о резолюции о непризнании Путина президентом
В Конгрессе США рассказали о резолюции против Путина. Фото: Pexels

Авторы проекта резолюции о непризнании Владимира Путина президентом России после 2024 года рассказали о своей инициативе.

Конгрессмен-демократ Стивен Коэн и республиканец Джо Уилсон дали комментарии "Голосу Америки".

"Президент Владимир Путин нарушает права россиян, заслуживающих легитимную власть, уважающую права человека и фундаментальные свободы. Резолюция отражает нашу уверенность в том, если Путин после долгих лет подтасовки выборов в свою пользу попытается удержать власть в своих руках после его нынешнего президентского срока, то США должны рассмотреть вопрос о его непризнании, как и в случае с Александром Лукашенко. Власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно", - сказал Коэн.

Эти конгрессмены работают в Хельсинкской комиссии США, которая занимается продвижением демократии, защитой прав человека и честных выборов, свободы печати и неправительственных организаций.

"Российский народ заслуживает того, чтобы первоначально принятая Конституция была соблюдена, а в ней предусмотрено два президентских срока. В США видим, что ограничение двумя сроками – это полезно, потому что позволяет избираться другим людям и предотвращает концентрацию власти в одних руках. Необходимо разделение властей и продвижение демократического процесса, когда люди могут изменять ситуацию. Голосование по поправкам к Конституции России в июне-июле 2020 года было очевидно проведено с подтасовками.

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Я вижу невероятные возможности для российского народа, когда эра Путина закончится, и она должна закончиться в 2024 году. Это даже и самому Путину будет выгодно – все его вложения, все его друзья добились бы успеха в свободной, демократической и преуспевающей России", - сказал он.

В Конгресс США поступило предложение не признавать Путина президентом РФ, если он решит баллотироваться на новый срок 2024 года. Конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей Конгресса резолюцию о непризнании Путина главой государства по истечении последнего срока 7 мая 2024-го.

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