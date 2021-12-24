Вкусное телевидение: изобрели экран, способный передать вкус еды

В Японии создали прототип экрана телевизора, который способен имитировать вкусы пищи.

Профессор университета Мэйдзи Хомей Мияшита разработал устройство под названием Taste the TV (TTTV), пишет Reuters. Оно использует 10 емкостей с пищевыми добавками, которые комбинируются для создания конкретного вкуса.

"Образец аромата появляется на гигиенической пленке экрана телевизора, чтобы зритель мог его попробовать. Цель состоит в том, чтобы дать людям возможность отведать нечто вроде блюд из ресторана на другом конце света, оставаясь при этом дома", - сказал Мияшита.

Фото: Reuters

Разработку назвали очередным шагом к созданию мультисенсорного просмотра контента. По словам профессора Мияшита, в эпоху пандемии технология может улучшить способы связи людей и взаимодействия с внешним миром. На создание прототипа TTTV ушел год. Ориентировочная стоимость телевизора в розничной продаже составит $875.

Мияшита работает с командой из 30 студентов, которые создали множество устройств для ароматизации, в том числе вилку, что усиляет вкус, делая более насыщенным. Ученый убежден, что разработку можно будет использовать для дистанционного обучения сомелье и поваров, а также дегустаций, игр или викторин.

Разработчик также надеется создать платформу, где пользователи смогут загружать вкусовые предпочтения и наслаждаться ими, как, например, музыкой.

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В Южной Корее разработали унитаз, что конвертирует экскременты в источник энергии. Устройство изобрел профессор южнокорейского университета Чо Дже Беон. В устройстве установлен специальный вакуум, который забирает экскременты без применения воды и отправляет их в подземный резервуара. После этого привлекаются микроорганизмы, которые превращают отходы в полезный углеводород и метан.