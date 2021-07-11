Южнокорейский университет создал унитаз, который платит студентам

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В Южной Корее разработали унитаз, что конвертирует экскременты в источник энергии. Об этом сообщает The Straits Times.

Устройство изобрел профессор южнокорейского университета Чо Дже Веон.

В устройстве установлен специальный вакуум, который забирает экскременты без применения воды и отправляет их в подземный резервуара. После этого привлекаются микроорганизмы, которые превращают отходы в полезный углеводород и метан.

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Сейчас унитаз можно использовать как источник энергии для газовой плиты или водогрейного котла. Каждый студент университета, который пользуется унитазом, ежедневно получает 10 монет. На кампусе эти деньги можно обменять на различные товары от кофе до лапши быстрого приготовления, фруктов или даже книг.

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