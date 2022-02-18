Візит у Мюнхен на тлі агресії Росії: рішення за Зеленським - Байден

Зеленского ждут на Мюнхенской конференции безопасности. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский должен самостоятельно принять решение, стоит ли лететь в период вызовов на Мюнхенскую конференцию.

Об этом сказал президент США Джо Байден.

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"Он сам должен принять это решение. Я говорил с Зеленским больше десятка раз — возможно даже больше. В наработке дипломатического решения, возможно, это мудрое решение — так сделать (полететь из Украины в Мюнхен — ред.). Но он должен его принять", — сказал глава Белого дома.

Президент Украины Владимир Зеленский 19 февраля выступит на Мюнхенской конференции безопасности. В США обеспокоены тем, что Российская Федерация может использовать его визит в свою пользу.

В Белом доме опасаются, что отсутствием главы государства может воспользоваться президент России Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин окончательно отказался от участия в Мюнхенской конференции безопасности, которая состоится в 18-20 феврале. Россия увеличила присутствие вдоль границ с Украиной, прибавив около 7 тыс. военных. 17 февраля российские окупанты нарастили обстрелы на Донбассе. С начала суток зафиксировано 34 нарушения режима прекращения огня, 28 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В частности, из тяжелой артиллерии обстреливали населенные пункты.